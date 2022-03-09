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«Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.03.2022)

сегодня, 00:56
Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было очень трудно, поэтому они дают лишь небольшое преимущество «Сотону». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в победе гостей, то ее можно взять по коэффициенту 3.65, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.75

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.743.77
Фонбет 1.95 3.70 3.75
Мелбет 2.05 3.82 3.74
1XBET 2.05 3.82 3.74
BetBoom 1.96 3.79 3.84

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Саутгемптон» в последнем туре сгорел на выезде «Астон Вилле» со счетом (064). Чуть ранее команда дома принимала гостей из Лондона и уверенно обыграла «Вест Хэм» со счетом (3:1). После 27 туров клуб расположился в середине таблице на девятом месте и имеет в копилку 35 очков.

«Ньюкасл Юнайтед» имеет матч в запасе и с 28 баллами занимает 14 место в таблице. Последние игры прошли для коллектива очень продуктивно, ведь был обыгран дома «Брайтон», а также на выезде «Бренфорд» со счетом (2:1) и (2:0).

Информация для ставок

  • У «Саутгемптона» три победы в последних четырех встречах
  • Беспроигрышная серия «Ньюкасла» насчитывает семь поединков (пять побед и две ничьих)
  • Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)
  • Три из четырех последних игр «Ньюкасла» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра равных по классу команд. Сказать, что кто-то явно сильнее и будет владеть преимуществом, мы не можем. Верим в равный бой и предлагаем рискнуть ставкой на ничью по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.38 2.12 1.79 1.66 2.35
Фонбет 2.05 1.77
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.10 1.85
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