«Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.04.2022)

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вчера, 15:49

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Вест Хэм», на победу которого с форой линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.75. Поставить неожиданную на победу «Бернли» можно по коэффициенту 5, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.86.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.93. Тотал меньше 2.5 стоит 1.85. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.94.

Форма команд

Лондонский «Вест Хэм» в четверг продемонстрировал футбол высочайшего класса и на выезде без проблем разгромил «Лион» (3:0). Победа позволила получить путевку в полуфинал, где коллектив сразится с немецким «Айнтрахтом». В национальном чемпионате у команды тоже все неплохо, после 32 игр занимает шестое место с 51 баллами в активе.

«Бернли» продолжает борьбу за выживание и после 30 матчей отрыв от спасительного 17 места, на котором находится «Эвертон» составляет четыре зачетных пункта. В последнем туре команда побывала в гостях у конкурента по зоне вылета и не смогла навязать свою игру «Норвичу» — поражение (0:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» не проигрывает дома семь игр кряду

У «Бернли» пять поражений в шести последних встречах

Минувший очный поединок завершился нулевой ничьей

«Вест Хэм» забивает в шести из семи последних поединков

Прогноз

«Вест Хэм» не имеет права терять очки в игре с соперников такого уровня. Верим, что «молотобойцы» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.