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«Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.04.2022)

вчера, 15:49
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Вест Хэм», на победу которого с форой линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.75. Поставить неожиданную на победу «Бернли» можно по коэффициенту 5, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.965.13
Фонбет 1.70 3.80 5.00
BetBoom 1.74 3.93 4.92

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.93. Тотал меньше 2.5 стоит 1.85. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.94.

Форма команд

Лондонский «Вест Хэм» в четверг продемонстрировал футбол высочайшего класса и на выезде без проблем разгромил «Лион» (3:0). Победа позволила получить путевку в полуфинал, где коллектив сразится с немецким «Айнтрахтом». В национальном чемпионате у команды тоже все неплохо, после 32 игр занимает шестое место с 51 баллами в активе.

«Бернли» продолжает борьбу за выживание и после 30 матчей отрыв от спасительного 17 места, на котором находится «Эвертон» составляет четыре зачетных пункта. В последнем туре команда побывала в гостях у конкурента по зоне вылета и не смогла навязать свою игру «Норвичу» — поражение (0:2).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» не проигрывает дома семь игр кряду
  • У «Бернли» пять поражений в шести последних встречах
  • Минувший очный поединок завершился нулевой ничьей
  • «Вест Хэм» забивает в шести из семи последних поединков

Прогноз

«Вест Хэм» не имеет права терять очки в игре с соперников такого уровня. Верим, что «молотобойцы» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.93 1.98 1.51 2.73
Фонбет 1.80 2.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:42
Победа команды "Вест Хэм" с Азиатской форой (-1) в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 16:41
Наша команда победит, но обе забьют.
shlomo
shlomo
вчера в 15:53
Вест Хэм должен быть сейчас в прекрасном настроении после того, как на неделе уверенно разнесли французский Лион 3:0. Теперь нужно в чемпионате крайне важную викторию добыть для себя, и продолжать борьбу за лига чемпионскую путевку. Учитывая все проблемы Бернли, явно "молотобойцы" должны этим моментом пользоваться и забирать в этой игре три очка. Моя ставка: победа Вест Хэма.
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