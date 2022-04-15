«Вест Хэм» — «Бернли». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.04.2022)

Ставки букмекеров
Явным фаворитом в этом матче является «Вест Хэм», на победу которого с форой линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.75. Поставить неожиданную на победу «Бернли» можно по коэффициенту 5, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.86.
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завтра, 16:15
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.93. Тотал меньше 2.5 стоит 1.85. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.94.
Форма команд
Лондонский «Вест Хэм» в четверг продемонстрировал футбол высочайшего класса и на выезде без проблем разгромил «Лион» (3:0). Победа позволила получить путевку в полуфинал, где коллектив сразится с немецким «Айнтрахтом». В национальном чемпионате у команды тоже все неплохо, после 32 игр занимает шестое место с 51 баллами в активе.
«Бернли» продолжает борьбу за выживание и после 30 матчей отрыв от спасительного 17 места, на котором находится «Эвертон» составляет четыре зачетных пункта. В последнем туре команда побывала в гостях у конкурента по зоне вылета и не смогла навязать свою игру «Норвичу» — поражение (0:2).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» не проигрывает дома семь игр кряду
- У «Бернли» пять поражений в шести последних встречах
- Минувший очный поединок завершился нулевой ничьей
- «Вест Хэм» забивает в шести из семи последних поединков
Прогноз
«Вест Хэм» не имеет права терять очки в игре с соперников такого уровня. Верим, что «молотобойцы» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.