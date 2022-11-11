«Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

1668172681

вчера, 16:18

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» — фаворит этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Ничья играется за 3.55, а победа «Лестера» доступна по котировке 3.65.

Если рассмотреть линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, то здесь небольшой перевес на стороне верхового исхода. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

«Вест Хэм» проиграл «Кристал Пэлас» в предыдущем туре АПЛ . Это поражение стало для лондонской команды вторым кряду и восьмым в текущем сезоне чемпионата Англии. Выделим, что «молотобойцы» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью, что суммарно принесло команде 14 очков и текущее 15-е место в турнирной таблице.

«Лестер» в последнем матче лиги оказался сильней «Эвертона» (2:0). Эта победа стала для клуба третьей за четыре предыдущих тура и четвертой в проходящей кампании чемпионата Англии. Отметим, что футболисты «Лестера» восемь раз уступали соперникам в АПЛ и еще дважды сыграли вничью.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 7 прошлых матчах на поле «Вест Хэма»

«Лестер» выиграл в двух предыдущих гостевых матчах АПЛ

«Вест Хэм» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 6 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что в погоне за очками «Вест Хэм» и «Лестер» сыграют на атаку. Предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Лига Ставок.