«Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

Ставки букмекеров
«Вест Хэм» — фаворит этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Ничья играется за 3.55, а победа «Лестера» доступна по котировке 3.65.
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сегодня, 18:00
Если рассмотреть линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, то здесь небольшой перевес на стороне верхового исхода. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.96.
Форма команд
«Вест Хэм» проиграл «Кристал Пэлас» в предыдущем туре АПЛ. Это поражение стало для лондонской команды вторым кряду и восьмым в текущем сезоне чемпионата Англии. Выделим, что «молотобойцы» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью, что суммарно принесло команде 14 очков и текущее 15-е место в турнирной таблице.
«Лестер» в последнем матче лиги оказался сильней «Эвертона» (2:0). Эта победа стала для клуба третьей за четыре предыдущих тура и четвертой в проходящей кампании чемпионата Англии. Отметим, что футболисты «Лестера» восемь раз уступали соперникам в АПЛ и еще дважды сыграли вничью.
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 7 прошлых матчах на поле «Вест Хэма»
- «Лестер» выиграл в двух предыдущих гостевых матчах АПЛ
- «Вест Хэм» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 6 домашних матчей
Прогноз
Мы считаем, что в погоне за очками «Вест Хэм» и «Лестер» сыграют на атаку. Предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Лига Ставок.