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«Антальяспор» — «Гёзтепе». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.05.2021)

вчера, 13:38

Второго мая в чемпионате Турции пройдет матч 39-го тура, в котором «Антальяспор» на домашней арене сыграет против «Гёзтепе». Мы приготовили прогноз и обзоры ставок, которые выставили букмекеры на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров не определен фаворит в грядущем противостоянии. Поставить на победу «Антальяспора» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.66, а шансы «Гёзтепе» одержать викторию оцениваются котировкой 2.68. Менее вероятный исход встречи – ничья за 3.60.

Также букмекер предполагает, что эта игра получится результативной. Исход ТБ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Антальяспор» занимает 11-е место в общем зачете турецкой лиги. Сыграв 37 матчей в чемпионате, команда одержала девять побед, но чаще всего она играет вничью – 16 мировых поединков.

Еще в 12 встречах «Антальяспор» уступал своим соперникам, а серия без побед у хозяев грядущей игры длится четыре тура. В этот период команда проиграла «Ризеспору» (2:3), «Хатайспору» (2:3) и «Галатасараю» (0:1). 28 апреля футболисты «Антальяспора» разделили очки с «Карагюмрюком» (2:2).

«Гёзтепе» располагается вслед за своим предстоящим соперником в турнирной таблице – 48 баллов. В текущем розыгрыше лиги команда провела 36 матчей, показав зеркальные результаты: по 12 побед, ничьих и поражений.

Два тура кряду «Гёзтепе» делил очки со своими соперниками – «Карагюмрюк» (1:1) и «Трабзонспор» (1:1). Этим матчам предшествовал домашний проигрыш «Галатасараю» (1:3).

Информация для ставок

  • В пяти прошлых очных встречах команд «Антальяспор» одержал 3 победы
  • «Антальяспор» проиграл 3 последних домашних матча в чемпионате Турции
  • «Гёзтепе» не проигрывал в 5 из 6 предыдущих выездных игр лиги

Прогноз

У «Антальяспора» и «Гёзтепе» уже нет турнирной мотивации. Обе команды не ведут борьбу за выживание, но и на места в зоне еврокубков они не претендуют. Отсутствие давления за результат должно позволить командам сыграть в атаку. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.5 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Коньяспор» — «Фатих Карагюмрюк».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.36 1.93 1.81 1.51 2.43
Мелбет 2.00 1.89
1XBET 2.91 1.41 3.76 1.28 1.55 2.45
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Антальяспор»
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