«Анже» — «Ним»: прогноз на матч Лиги 1 (31.01.2021)

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вчера, 13:14

В 22-м туре чемпионата Франции «Ним» приедет в гости к середняку нынешнего сезона «Анже».

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.64. На победу «Нима» идет коэффициент 5.7. Ничью можно выбрать за 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.96. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.91.

Форма команд

«Анже» расположился на десятой строчке чемпионата Лиги 1, но мог быть немного выше. Причиной всему стали три поражения подряд, которые потерпел клуб в январе. Команда уступила «Монако» (0:3), ПСЖ (0:1), «Бордо» (1:2). Оправданием может служить, что все эти команды были из лидирующей группы. Исправиться «Анже» может уже в нынешнем поединке, считаясь фаворитом встречи.

«Ним» на данный момент является худшей командой Лиги 1, имея в активе всего 15 очков. В прошлом туре аутсайдер довольно неожиданно победил на выезде «Марсель» (2:1). Руководство и болельщики надеются, что эта победа даст эмоциональный толчок коллективу.

Информация для ставок

• «Анже» проиграл три игры подряд в чемпионате Франции

• В последних пяти выездных матчах «Ним» смог заработать 4 очка из 15 возможных

• Четыре последних матча из пяти между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Расстояние между командами в турнирной таблице составляет 15 очков

Прогноз

«Анже» готов исправляться перед болельщиками за серию поражений, поэтому с первых минут попытается захватить инициативу. «Ним», несмотря на недавнюю победу над «Марселем», будет играть вторым номером, а это значит, что у них шансов будет немного. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1.64.