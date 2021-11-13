Армения — Германия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

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13 ноября 2021, 12:27

Последний тур квалификации ЧМ -2022 подарит нам интересную встречу, где сборная Армении сыграет на своем поле с Германией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Они предлагают коэффициент 1.12 на их победу. Поверить в успех Армении можно по коэффициенту 22. Ничейный результат котируется по коэффициенту 10.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.85. На ТМ 3.5 коэффициент немного больше и достигает 2.02.

Форма команд

Сборная Германии показывает очень высокие результаты, не имея при этом турнирной мотивации. Ханси Флик уже настроил игру коллектива под свое видение, а команда обеспечила себе первое место в группе. В прошлом матче Германия разгромила Лихтенштейн (9:0), а ранее крупно обыграла Северную Македонию (4:0).

Армения после замечательного старта в квалификации полностью провалила вторую часть отбора. Команда уже потеряла шансы на второе место. Коллектив не может выиграть уже несколько матчей подряд, а матч с мощной Германией также не предвещает коллективу ничего хорошего. Последние два поединка Армении закончились поражениями от Северной Македонии (5:0) и Румынии (1:0).

Информация для ставок

Армения не выигрывала уже восемь поединков подряд во всех турнирах

Германия пропустила всего один мяч в последних шести встречах

Германия выиграла у Армении все четыре поединка с общим счетом (21:2)

Прогноз

Сборная Германии с каждым матчем становится сильнее, а выездной матч с Арменией не должен стать проблемой для подопечных Ханси Флика. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 1.54 в букмекерской конторе Мелбет.