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Армения — Исландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (28.03.2021)

сегодня, 01:07

Второй тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Армении сыграет на своем поле с Исландией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.772.982.25
Лига Ставок 3.70 3.10 2.25
Фонбет 3.70 3.05 2.20
Мелбет 3.82 3.10 2.28

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 2.23. Поверить в успех Армении можно по 3.85. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.69.

Форма команд

Сборная Армении не может похвастаться участием на крупных турнирах, но имеет несколько достаточно известных имен в своем составе. Армянская сборная смогла обыграть в выездном матче первого тура Лихтенштейн (1:0) и к матчу с Исландией подходит в хорошем настроении.

Исландия после громких выступлений несколько лет назад немного ухудшила свои результаты, однако имеет шансы пробиться на ЧМ-22. Исландия ранее крупно проиграла Германии на выезде (0:3).

Информация для ставок

  • Армения не проигрывает шесть матчей подряд
  • Исландия проиграла последние шесть поединков во всех турнирах
  • Армения за три матча против Исландии не смогла забить ни одного гола
  • Три последних поединка между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Армения находится на моральном подъеме, чего нельзя сказать о гостях этой встречи. Рискнем предположить, что хозяева не проиграют в этом матче. Сделать ставку на Армению 1Х можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч Норвегия — Турция.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.65 1.65 2.25
Лига Ставок 2.26 1.65 1.66 2.23
Мелбет 1.70 2.28
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 08:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является сборная Армения
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