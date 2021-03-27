Армения — Исландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (28.03.2021)

Второй тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Армении сыграет на своем поле с Исландией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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завтра, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 2.23. Поверить в успех Армении можно по 3.85. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.69.
Форма команд
Сборная Армении не может похвастаться участием на крупных турнирах, но имеет несколько достаточно известных имен в своем составе. Армянская сборная смогла обыграть в выездном матче первого тура Лихтенштейн (1:0) и к матчу с Исландией подходит в хорошем настроении.
Исландия после громких выступлений несколько лет назад немного ухудшила свои результаты, однако имеет шансы пробиться на ЧМ-22. Исландия ранее крупно проиграла Германии на выезде (0:3).
Информация для ставок
- Армения не проигрывает шесть матчей подряд
- Исландия проиграла последние шесть поединков во всех турнирах
- Армения за три матча против Исландии не смогла забить ни одного гола
- Три последних поединка между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Армения находится на моральном подъеме, чего нельзя сказать о гостях этой встречи. Рискнем предположить, что хозяева не проиграют в этом матче. Сделать ставку на Армению 1Х можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.
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