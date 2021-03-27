Армения — Исландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (28.03.2021)

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сегодня, 01:07

Второй тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Армении сыграет на своем поле с Исландией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагают коэффициент на их победу – 2.23. Поверить в успех Армении можно по 3.85. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.69.

Форма команд

Сборная Армении не может похвастаться участием на крупных турнирах, но имеет несколько достаточно известных имен в своем составе. Армянская сборная смогла обыграть в выездном матче первого тура Лихтенштейн (1:0) и к матчу с Исландией подходит в хорошем настроении.

Исландия после громких выступлений несколько лет назад немного ухудшила свои результаты, однако имеет шансы пробиться на ЧМ -22. Исландия ранее крупно проиграла Германии на выезде (0:3).

Информация для ставок

Армения не проигрывает шесть матчей подряд

Исландия проиграла последние шесть поединков во всех турнирах

Армения за три матча против Исландии не смогла забить ни одного гола

Три последних поединка между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Армения находится на моральном подъеме, чего нельзя сказать о гостях этой встречи. Рискнем предположить, что хозяева не проиграют в этом матче. Сделать ставку на Армению 1Х можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

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