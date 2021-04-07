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«Арминия» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2021)

вчера, 12:16

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле примет «Фрайбург». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.383.352.33
Лига Ставок 3.20 3.25 2.39
Фонбет 3.40 3.40 2.20
Мелбет 3.30 3.28 2.44
BetBoom 3.37 3.22 2.35

Ставки букмекеров

«Фрайбург» считается фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3. Поставить на успех «Арминии» можно за 3.25 Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.3.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.4 на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов и 1.63 на ТМ 2,5.

Форма команд

«Арминия» идет на 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги и очень редко побеждает. Команда находится в зоне вылета и отстает на два очка от 15-го места, которое дает право на сохранение прописки в Бундеслиге. Чтобы не вылететь в низший дивизион, коллективу необходимо собраться и регулярно набирать очки до конца сезона. В прошлом туре «Арминия» сыграла вничью с «Майнцем» (1:1), а игрой ранее уступила на своем поле «РБ Лейпциг».

«Фрайбург» идет на 10-м месте в чемпионате и выступает с переменным успехом. Коллектив не решает серьезных турнирных задач и просто доигрывает этот сезон Бундеслиги. Команда в последнее время чаще проигрывает, поэтому тренерскому штабу следует задуматься об изменениях в игре. Ранее «Фрайбург» потерпел поражение от «Боруссии» М (1:2) и одержал победу над «Аугсбургом» (2:0).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» проиграл четыре из шести последних матчей в чемпионате
  • «Арминия» выиграла всего один поединок из последних десяти в Бундеслиге
  • Четыре из последних пяти матчей между командами закончились исходом «тотал больше 2,5 мячей»
  • «Арминия» не может обыграть «Фрайбург» уже три матча подряд

Прогноз

«Арминия» нуждается в очках и матч с «Фрайбургом», который сейчас нестабилен, станет отличным шансом зацепиться за три очка. Предлагаем сделать выбор в пользу «Арминии» по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Арсенал» — «Славия» Прага.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.60 1.75 2.18
Лига Ставок 2.24 1.66 1.66 2.23
Мелбет 1.74 2.27
BetBoom 2.44 1.59 1.74 2.15 1.41 3.01
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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:44
Возможна ничья
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