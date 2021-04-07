«Арминия» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2021)

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вчера, 12:16

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле примет «Фрайбург». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Фрайбург» считается фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3. Поставить на успех «Арминии» можно за 3.25 Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.3.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.4 на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов и 1.63 на ТМ 2,5.

Форма команд

«Арминия» идет на 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги и очень редко побеждает. Команда находится в зоне вылета и отстает на два очка от 15-го места, которое дает право на сохранение прописки в Бундеслиге. Чтобы не вылететь в низший дивизион, коллективу необходимо собраться и регулярно набирать очки до конца сезона. В прошлом туре «Арминия» сыграла вничью с «Майнцем» (1:1), а игрой ранее уступила на своем поле «РБ Лейпциг».

«Фрайбург» идет на 10-м месте в чемпионате и выступает с переменным успехом. Коллектив не решает серьезных турнирных задач и просто доигрывает этот сезон Бундеслиги. Команда в последнее время чаще проигрывает, поэтому тренерскому штабу следует задуматься об изменениях в игре. Ранее «Фрайбург» потерпел поражение от «Боруссии» М (1:2) и одержал победу над «Аугсбургом» (2:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл четыре из шести последних матчей в чемпионате

«Арминия» выиграла всего один поединок из последних десяти в Бундеслиге

Четыре из последних пяти матчей между командами закончились исходом «тотал больше 2,5 мячей»

«Арминия» не может обыграть «Фрайбург» уже три матча подряд

Прогноз

«Арминия» нуждается в очках и матч с «Фрайбургом», который сейчас нестабилен, станет отличным шансом зацепиться за три очка. Предлагаем сделать выбор в пользу «Арминии» по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Арсенал» — «Славия» Прага.