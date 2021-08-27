«Астон Вилла» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2021)

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сегодня, 19:17

«Астон Вилла» играет против «Брентфорда» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Астон Вилла». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу «Брентфорда» по 3.70.

Форма команд

«Астон Вилла» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал всего три балла, выиграв один поединок и проиграв второй. В активе «Виллы» — четыре забитых и три пропущенных. В первом туре команда проиграла «Уотфорду» со счетом 2:3, а затем выиграла у «Ньюкасла» 2:0. «Вилла» неплохо усилилась, но этого может оказаться недостаточно для борьбы за еврокубки.

«Брентфорд» удивил в начале сезона, команда находится на восьмой строчке в таблице. В активе клуба — четыре балла. Эта команда выиграла первый матч у «Арсенала» со счетом 2:0, а во втором туре сыграла вничью с «Кристал Пэлас», поединок завершился со счетом 0:0. «Брентфорд» отличается неплохой защитой, но с атакой у клуба не все так хорошо.

Информация для ставок

● «Астон Вилла» выиграла четыре матча из последних пяти

● «Брентфорд» не проигрывает пять игр кряду

● «Астон Вилла» забила 16 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в хорошей форме. В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Астон Вилла» не проиграет по коэффициенту 2.13.