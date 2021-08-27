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«Астон Вилла» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2021)

сегодня, 19:17

«Астон Вилла» играет против «Брентфорда» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.603.94
Фонбет 1.97 3.65 3.70
Мелбет 2.07 3.68 3.80
1XBET 2.07 3.68 3.80
BetBoom 2.02 3.58 3.88

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Астон Вилла». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65 и на победу «Брентфорда» по 3.70.

Форма команд

«Астон Вилла» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал всего три балла, выиграв один поединок и проиграв второй. В активе «Виллы» — четыре забитых и три пропущенных. В первом туре команда проиграла «Уотфорду» со счетом 2:3, а затем выиграла у «Ньюкасла» 2:0. «Вилла» неплохо усилилась, но этого может оказаться недостаточно для борьбы за еврокубки.

«Брентфорд» удивил в начале сезона, команда находится на восьмой строчке в таблице. В активе клуба — четыре балла. Эта команда выиграла первый матч у «Арсенала» со счетом 2:0, а во втором туре сыграла вничью с «Кристал Пэлас», поединок завершился со счетом 0:0. «Брентфорд» отличается неплохой защитой, но с атакой у клуба не все так хорошо.

Информация для ставок

● «Астон Вилла» выиграла четыре матча из последних пяти
● «Брентфорд» не проигрывает пять игр кряду
● «Астон Вилла» забила 16 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в хорошей форме. В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и «Астон Вилла» не проиграет по коэффициенту 2.13.

Ранее мы предложили интригующий коэффициент на другой матч АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.49 1.89 2.02 1.49 2.73
Мелбет 1.90 2.04
1XBET 1.90 2.04
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Все комментарии
sydj995dyg7z
sydj995dyg7z
сегодня в 19:57
Футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем) выиграет матч.
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