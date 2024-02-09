«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2024)

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вчера, 16:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Брайтона» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.62. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Астон Вилла» в последних матчах не добивалась результатов, которые от нее ждали болельщики и опустилась на четвертое место. Тем не менее, коллективу еще есть что терять и необходимо улучшать результаты как можно скорее. На данный момент в активе клуба 46 очков, что на восемь пунктов больше, чем у «Манчестер Юнайтед». В прошлой игре «Астон Вилла» проиграла в кубке ФА «Челси» (1:3), а ранее в чемпионате не оставила шансов «Шеффилд Юнайтед» на выезде (5:0).

«Манчестер Юнайтед» в последних матчах заметно прибавил в качестве и результатах. Команда с середины таблицы добралась уже до шестого места с 38 баллами в активе. Борьба за место в топ-4 только начинается и гостям нужна победа над одним из прямых конкурентов, что сделать будет не так просто. В последнем туре АПЛ «Манчестер» без проблем обыграл «Вест Хэм» (3:0), а ранее с трудом одержал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла только одну встречу из пяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забил 15 мячей в пяти последних встречах

«Астон Вилла» проиграла три из пяти последних встреч с «Манчестер Юнайтед»

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды много забивают друг другу в последних встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.