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«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (06.03.2021)

05 марта 2021, 22:57

«Астон Вилла» примет на своем поле «Вулверхэмптон». Этот матч состоится в рамках 27-го тура Английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.503.303.14
Фонбет Live! 8.50 1.20 9.50
Мелбет 2.53 3.47 2.88

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Астон Виллы» принимаются по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на то, что в поединке будет ничья — коэффициент 3.40. В победу «Вулверхэмптона» верят за 3.00.

Форма команд

«Астон Вилла» идет на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе клуба из Бирмингема 39 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, трижды сыграла вничью и проиграла в десяти матчах. «Астон вилла» забила 38 мячей и пропустила 27. Клуб очень плохо начал свои выступления в сезоне, но к середине чемпионата наладил игру и выдал хорошую серию.

«Вулвз» ужасно играют в нынешнем сезоне. Еще в прошлом году эта команда была хорошим бойцом в еврокубках, а теперь вынуждена бороться за место в середине таблицы АПЛ. В активе команды 34 пункта, «волки» находятся на 12-й строчке в таблице. Клуб выиграл девять поединков, семь раз сыграл вничью и проиграл в 11 матчах. «Вулвз» забили 28 голов и пропустили 37.

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» выиграла три матча из последних пяти
  • «Вулверхэмптон» не проиграл в четырех матчах из последних пяти
  • У «Вулверхэмптона» четыре победы из 14 матчей в гостях

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 2,5 по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на то, что обе команды забьют — коэффициент 1.80.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лион» — «Сошо».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.63 1.74 2.20
Мелбет 1.60 2.40
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