«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (06.03.2021)

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05 марта 2021, 22:57

«Астон Вилла» примет на своем поле «Вулверхэмптон». Этот матч состоится в рамках 27-го тура Английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Астон Виллы» принимаются по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на то, что в поединке будет ничья — коэффициент 3.40. В победу «Вулверхэмптона» верят за 3.00.

Форма команд

«Астон Вилла» идет на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ . В активе клуба из Бирмингема 39 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, трижды сыграла вничью и проиграла в десяти матчах. «Астон вилла» забила 38 мячей и пропустила 27. Клуб очень плохо начал свои выступления в сезоне, но к середине чемпионата наладил игру и выдал хорошую серию.

«Вулвз» ужасно играют в нынешнем сезоне. Еще в прошлом году эта команда была хорошим бойцом в еврокубках, а теперь вынуждена бороться за место в середине таблицы АПЛ . В активе команды 34 пункта, «волки» находятся на 12-й строчке в таблице. Клуб выиграл девять поединков, семь раз сыграл вничью и проиграл в 11 матчах. «Вулвз» забили 28 голов и пропустили 37.

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла три матча из последних пяти

«Вулверхэмптон» не проиграл в четырех матчах из последних пяти

У «Вулверхэмптона» четыре победы из 14 матчей в гостях

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 2,5 по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на то, что обе команды забьют — коэффициент 1.80.

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