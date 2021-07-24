«Атлетико Минейро» — «Баия». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.07.2021)

«Атлетико Минейро» примет дома ФК «Баия» в рамках 13-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Атлетико Минейро» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65. Победа ФК «Баия» котируется в 5.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.8.
Форма команд
«Атлетико Минейро», недавний матч которого в Кубке Либертадорес завершился массовой дракой, расположился на второй строчке турнирной таблицы с 25 набранными баллами. Команда выиграла восемь поединков. один раз сыграла вничью и проиграла в трех матчах. На счету клуба 16 забитых и 10 пропущенных мячей. Победная серия «Атлетико» в чемпионате насчитывает 5 матчей.
«Баия» в этом сезоне играет не лучшим образом. Клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 17 очками. Команда выиграла пять поединков, дважды сыграла вничью и проиграла в пяти матчах. На ее счету 18 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних пяти турах ФК «Баия» набрал только шесть очков.
Информация для ставок
- «Атлетико Минейро» не проигрывает семь матчей кряду
- «Баия» выиграла два матча из последних пяти
- «Атлетико» забил десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.1. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 2.07.