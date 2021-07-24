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«Атлетико Минейро» — «Баия». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (25.07.2021)

вчера, 05:36

«Атлетико Минейро» примет дома ФК «Баия» в рамках 13-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Атлетико Минейро» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65. Победа ФК «Баия» котируется в 5.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.8.

Форма команд

«Атлетико Минейро», недавний матч которого в Кубке Либертадорес завершился массовой дракой, расположился на второй строчке турнирной таблицы с 25 набранными баллами. Команда выиграла восемь поединков. один раз сыграла вничью и проиграла в трех матчах. На счету клуба 16 забитых и 10 пропущенных мячей. Победная серия «Атлетико» в чемпионате насчитывает 5 матчей.

«Баия» в этом сезоне играет не лучшим образом. Клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 17 очками. Команда выиграла пять поединков, дважды сыграла вничью и проиграла в пяти матчах. На ее счету 18 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних пяти турах ФК «Баия» набрал только шесть очков.

Информация для ставок

  • «Атлетико Минейро» не проигрывает семь матчей кряду
  • «Баия» выиграла два матча из последних пяти
  • «Атлетико» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.1. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 2.07.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.48 1.89 1.97 1.47 2.78
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shlomo
shlomo
вчера в 07:25
Хозяева не проиграют
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