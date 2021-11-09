«Атлетико Паранаэнсе» — «Сеара». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.11.2021)

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09 ноября 2021, 13:54

«Атлетико Паранаэнсе» примет «Сеару» в рамках 31-го тура Серии А Бразилии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетико». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Сеары» в 4.10.

Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В этом сезоне «Атлетико» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 38 баллов. В последних матчах «Атлетико» выиграл у «Брагантино», а также сыграл вничью с «Фламенго» и проиграл «Сантосу».

«Сеара» идет на десятой строчке в турнирной таблице. У команды 39 баллов. В последних матчах этот клуб выиграл у «Куябы», обыграл «Флуминенсе» и сыграл вничью с «Баией».

Информация для ставок

«Сеара» не проигрывает четыре поединка подряд

«Атлетико» выиграл два матча из последних пяти

У «Сеары» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.60. Оба клуба находятся не в самой лучшей форме, они не славятся тем, что способны забивать очень много голов. Поэтому не стоит ожидать здесь голевую феерию.