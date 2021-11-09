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«Атлетико Паранаэнсе» — «Сеара». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.11.2021)

09 ноября 2021, 13:54

«Атлетико Паранаэнсе» примет «Сеару» в рамках 31-го тура Серии А Бразилии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Бразилия. Серия А 2021
Атлетико Паранаэнсе
Сеара
2 : 1
завершен
11 ноября 2021, 00:30
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.544.77
Мелбет 1.81 3.52 4.68
1XBET 1.82 3.54 4.58

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетико». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Сеары» в 4.10.

Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В этом сезоне «Атлетико» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 38 баллов. В последних матчах «Атлетико» выиграл у «Брагантино», а также сыграл вничью с «Фламенго» и проиграл «Сантосу».

«Сеара» идет на десятой строчке в турнирной таблице. У команды 39 баллов. В последних матчах этот клуб выиграл у «Куябы», обыграл «Флуминенсе» и сыграл вничью с «Баией».

Информация для ставок

  • «Сеара» не проигрывает четыре поединка подряд
  • «Атлетико» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Сеары» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.60. Оба клуба находятся не в самой лучшей форме, они не славятся тем, что способны забивать очень много голов. Поэтому не стоит ожидать здесь голевую феерию.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.75 1.62 2.37
Мелбет 1.65 2.38
1XBET 1.68 2.31
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Все комментарии
Gahi
Gahi
09 ноября в 19:38
Победа или ничья команды Сеара в этом матче. Удачи
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09 ноября в 17:49
Голов много не будет.
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gnjwujdp87w5
09 ноября в 15:49
Тотал меньше 2.5 сыграет.
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yug5fj5h7b8t
09 ноября в 14:48
Футбольный клуб Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) выиграет матч.
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5nasjx28d34u
09 ноября в 14:44
Футбольный клуб Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) одержит победу.
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