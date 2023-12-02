«Аугсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (03.12.2023)

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сегодня, 16:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Айнтрахт». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Аугсбурга» оценивается за 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Аугсбург» имеет целую серию матчей без поражений, что сразу отражается на положении в турнирной таблице. Команда занимает десятое место в Бундеслиге и имеет в своем активе 14 баллов, отставая на четыре пункта от нынешнего соперника. Задача хозяев в этой игре как минимум не проиграть и не терять уверенность в своих силах. Два последних матча «Аугсбурга» завершились ничьей с «Унионом» (1:1) и победой над «Ян Регенсбург» (5:2) в товарищеской встрече.

«Айнтрахт» уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Конференций и может сосредоточиться на внутреннем первенстве. Команда занимает седьмое место с 18 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на два пункта. Чтобы навязать борьбу конкурентам, гостям важно обыграть «Аугсбург» в этом матче и на позитивной ноте продолжить свои выступления. В прошлой игре Лиги Конференций «Айнтрахт» уступил на своем поле ПАОК (1:2), а в чемпионате проиграл и «Штутгарту» (1:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» не может выиграть уже три матча подряд

«Аугсбург» идет без поражений на протяжении шести последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» выиграл два из пяти последних поединков с «Аугсбурном» при трех ничьих

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто делят очки между собой и в этот раз существует большая вероятность повторения данного исхода. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.