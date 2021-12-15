«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (15.12.2021)

В 16-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Аугсбургу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. При победе «Аугсбурга» зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по 4.9.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.99 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«РБ Лейпциг» совсем недавно получил нового тренера, которым стал Доменико Тедеско. Он ранее тренировал «Шальке-04» и московский «Спартак». Коллектив идет только на седьмом месте и набрал 21 очко, что на 16 баллов меньше, чем у лидера «Баварии». Сейчас перед клубом стоит цель попадания в зону Лиги чемпионов. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Боруссию» М (4:1), а неделей ранее уступил «Униону» (1:2).
«Аугсбург» набрал 16 очков за 15 туров, что является довольно слабым результатом. Коллектив идет только на 16-м месте. Клуб пропустил уже 25 мячей, а забил всего 16. В последних двух турах чемпионата Германии «Аугсбург» выиграл у «Кельна» (2:0) и проиграл на своем поле «Бохуму» (0:2).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «РБ Лейпциг» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»
- «Аугсбург» проиграл всего три из десяти последних матчей на своем стадионе
- «РБ Лейпциг» выиграл пять последних поединков с «Аугсбургом»
Прогноз
«РБ Лейпциг» имеет хорошую статистику личных встреч и считается фаворитом в этом противостоянии. Предполагаем, что футболисты смогут добыть выездную победу. Сделать ставку на викторию «РБ Лейпциг» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.73.