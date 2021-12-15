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«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (15.12.2021)

сегодня, 12:42

В 16-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Аугсбургу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.314.791.52
Фонбет 6.50 4.70 1.47
Мелбет 7.70 5.25 1.43
1XBET 7.20 5.10 1.46
BetBoom 7.31 4.97 1.44

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. При победе «Аугсбурга» зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.99 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«РБ Лейпциг» совсем недавно получил нового тренера, которым стал Доменико Тедеско. Он ранее тренировал «Шальке-04» и московский «Спартак». Коллектив идет только на седьмом месте и набрал 21 очко, что на 16 баллов меньше, чем у лидера «Баварии». Сейчас перед клубом стоит цель попадания в зону Лиги чемпионов. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Боруссию» М (4:1), а неделей ранее уступил «Униону» (1:2).

«Аугсбург» набрал 16 очков за 15 туров, что является довольно слабым результатом. Коллектив идет только на 16-м месте. Клуб пропустил уже 25 мячей, а забил всего 16. В последних двух турах чемпионата Германии «Аугсбург» выиграл у «Кельна» (2:0) и проиграл на своем поле «Бохуму» (0:2).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «РБ Лейпциг» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»
  • «Аугсбург» проиграл всего три из десяти последних матчей на своем стадионе
  • «РБ Лейпциг» выиграл пять последних поединков с «Аугсбургом»

Прогноз

«РБ Лейпциг» имеет хорошую статистику личных встреч и считается фаворитом в этом противостоянии. Предполагаем, что футболисты смогут добыть выездную победу. Сделать ставку на викторию «РБ Лейпциг» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.20 1.26 2.46 1.61 1.96 1.94
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 2.41 1.54
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Все комментарии
a42wvhgpgwbg
a42wvhgpgwbg
сегодня в 13:02
Футбольный клуб РБ Лейпциг одержит победу.
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