«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (15.12.2021)

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сегодня, 12:42

В 16-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к «Аугсбургу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48. При победе «Аугсбурга» зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.99 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«РБ Лейпциг» совсем недавно получил нового тренера, которым стал Доменико Тедеско. Он ранее тренировал «Шальке-04» и московский «Спартак». Коллектив идет только на седьмом месте и набрал 21 очко, что на 16 баллов меньше, чем у лидера «Баварии». Сейчас перед клубом стоит цель попадания в зону Лиги чемпионов. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Боруссию» М (4:1), а неделей ранее уступил «Униону» (1:2).

«Аугсбург» набрал 16 очков за 15 туров, что является довольно слабым результатом. Коллектив идет только на 16-м месте. Клуб пропустил уже 25 мячей, а забил всего 16. В последних двух турах чемпионата Германии «Аугсбург» выиграл у «Кельна» (2:0) и проиграл на своем поле «Бохуму» (0:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча «РБ Лейпциг» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» проиграл всего три из десяти последних матчей на своем стадионе

«РБ Лейпциг» выиграл пять последних поединков с «Аугсбургом»

Прогноз

«РБ Лейпциг» имеет хорошую статистику личных встреч и считается фаворитом в этом противостоянии. Предполагаем, что футболисты смогут добыть выездную победу. Сделать ставку на викторию «РБ Лейпциг» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.73.