«Авангард» — «Оболонь». Прогноз на матч Первой лиги Украины (26.05.2021)

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сегодня, 14:24

В 28-м туре Первой лиги Украины «Авангард» дома примет киевскую «Оболонь». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров небольшим фаворитом в этой встрече являются хозяева поля, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.24. На победу гостей — коэффициент 3.1. Ничья этих команд стоит 3.00.

Тотал больше 2,5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.18. Низовой исход матча стоит 1.65. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Авангард» проводит сезон совсем не так, как ожидали болельщики, и если в прошлом сезоне команда была среди лидеров, то в этом сезоне находится внизу таблицы. Вылет уже не страшен, этому поспособствовал хороший отрезок сезона, где было набрано приличное количество очков после затянувшейся проигрышной серии, сюда входит победа над «Горняк-Спорт» (2:0) и «Полесьем» (2:1).

На старте сезона перед «Оболонью» стояла задача повышения в классе, но выполнить ее не удалось, а потому «пивовары» просто доигрывают сезон, находясь в середине турнирной таблицы. В прошлом туре обыграли «Волынь» (2:1), а туром ранее проиграли «Альянсу» (0:1).

Информация для ставок

«Авангард» проиграл всего один раз в последних десяти встречах

Киевский клуб не может выиграть на выезде шесть матчей подряд

Игра первого круга закончилась победой «Оболони» со счетом 5:0

«Авангард» дома забивает минимум один гол в пяти из шести последних поединков

Прогноз

Обе команды уже откровенно доигрывают турнир, не имея серьезных задач, а потому могут позволить себе расслабиться. Вполне вероятно, что здесь нас ожидает не самый качественный футбол, но почему бы командам не обменяться голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

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