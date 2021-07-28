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Австралия – Египет. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

сегодня, 00:05

28 июля состоится матч третьего тура групповой стадии Олимпийских игр. Австралия и Египет сыграют в очном противостоянии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не выделяют фаворита в этой игре. Ставку на победу Австралии можно сыграть по коэффициенту 2.58, а вероятный успех Египта оценивается в 2.91. Заключить пари на ничью сервис предлагает по котировке 3.38.

Букмекер также считает, что больше двух голов в матче команды не забьют. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Австралия занимает второе место в квартете C, набрав три очка в двух поединках. Команда начала выступления на Олимпийских играх с сенсационной победы над Аргентиной (2:0), забив сопернику по голу в каждом из таймов.

Затем австралийская сборная встречалась с Испанией. В этом матче команда уступила сопернику с минимальным счетом (0:1).

Египет сохраняет теоретические шансы на проход в плей-офф. Сейчас сборная занимает последнее место в квартете, набрав один балл в ничейной встрече с Испанией (0:0). После этого египтяне уступили Аргентине (0:1). Чтобы претендовать на проходные места, номинальным хозяевам поединка нужно побеждать в предстоящей игре и надеяться, что аргентинцы уступят испанцам.

Информация для ставок

  • В двух матчах Австралии на турнире прошла ставка ТМ(2,5)
  • В двух поединках Египта на Олимпийских играх больше одного гола не забивалось
  • В пяти предыдущих матчах на Олимпиаде обе команды одержали только по одной победе

Прогноз

Искрометную и результативную игру в атаке Австралия и Египет в первых двух турах не продемонстрировали. В матче, в котором на кону стоит проход в плей-офф, обе команды наверняка сыграют с оглядкой на оборону. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче Саудовская Аравия – Бразилия по приятному коэффициенту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.68 1.67 2.28
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:18
Возможна ничья
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