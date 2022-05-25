«Тироль» — «Рапид». Прогноз на матч Австрийской Бундеслиги (26.05.2022)

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25 мая 2022, 17:02

Ставки букмекеров

«Рапид» идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.05, ничейный исход поединка предлагается по 3.80, а победа «Тироля» по 3.55 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.60, а ТМ (2.5) за 2.35.

Форма команд

«Тироль» по итогам главного турнира занял девятую строчку, набрав 23 очка, тем самым попав в группу вылета. Всего же в текущем сезоне команда по 10 матчей сыграла вничью и выиграла, а в 12 поединках уступила. В последних пяти турах чемпионата клуб в трех играх одержал победы, а по одному матчу проиграл и разошелся «миром» с соперниками. В крайнем же на сегодня поединке в рамках 1/2 плей-офф верх взят над « ЛАСК » (2:1).

«Рапид» на финише главного турнира располагался на пятой позиции, имея в активе 53 очка, что позволило далее играть в Плей-офф Чемпионшип. В суме в нынешней кампании клуб одержал в 10 матчах победы, в 11 матчах расписал «мировую» и потерпел поражение. В предшествующих пяти поединках три игры сыграно вничью и две проиграно, в том числе крайняя «Вольфсбергеру» (2:1).

Информация для ставок

«Тироль» не проиграл в 10 из 15 последних матчей

В 11 из 15 последних матчах «Рапида» забили обе команды

«Рапид» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.53 в БК Фонбет.