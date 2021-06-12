Австрия – Северная Македония. Прогноз на матч Евро-2020 (13.06.2021)

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вчера, 16:18

Евро-2020 взял свой старт, в первом туре группы С мы увидим игру Австрии и Северной Македонии.

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи является Австрия. На победу номинальных хозяев коэффициент составляет 1.73, в случае победы Северной Македонии зайдет коэффициент 5.58. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.48.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.36. Низовой исход матча можно взять за 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.27.

Форма команд

Сборная Австрии, несмотря на всю сложность своей группы, имеет задачу по выходу из нее в плей-офф раунд. А для осуществления поставленной цели необходимо уверенно обыгрывать более слабого соперника уже на старте турнира. Тренер команды провел качественную подготовку, коллектив готов показывать свои лучшие качества. В товарищеских встречах Австрия проиграла сильной сборной Англии (0:1), а также сыграла вничью с неуступчивыми словаками (0:0).

Северная Македония — дебютант турнира, больших надежд на плей-офф у команды нет. Македонцы способны навязать борьбу любому, даже самому грозному сопернику, чего стоит только недавняя победа на выезде над Германией (2:1). Во время подготовки к чемпионату македонцы сломили сопротивление Казахстана (4:0) и расписали мировую (1:1) со сборной Словении.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия Северной Македонии насчитывает четыре матча

• В пяти из шести последних встреч Австрия не может добыть победу

• Предыдущая встреча сборных в 2019 году завершилась победой Австрии (2:1)

• Всего один поединок из последних пяти с участием Македонии завершился результатом ТМ 2.5

Прогноз

Сделать ставку на победу национальной сборной Австрии можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.73.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.52 на победу Парагвая в матче против Боливии.