ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Европа

Азербайджан — Португалия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

сегодня, 13:37

Сборные Азербайджана и Португалии сыграют в рамках очередного тура отборочного раунда на ЧМ-2022, который, напомним, пройдет на территории Катара. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
19.118.111.15
Фонбет 25.00 8.00 1.13
Мелбет 17.20 9.19 1.16
1XBET 21.00 8.30 1.17
BetBoom 26.00 8.60 1.15

Ставки букмекеров

В этом поединке можно присмотреться к ставке на победу Португалии по коэффициенту 1.15, также можно поставить на ничейный исход за 7.80 и на победу Азербайджана за 18.50.

Форма команд

Сборная Азербайджана в последних матчах не может похвастаться хорошими результатами, команда регулярно теряет очки и уже несколько поединков кряду не побеждает. Не лучший результат для сборной, которая является претендентом на попадание в финальную часть ЧМ-2022. У команды нет хороших нападающих, а про уровень защиты и говорить не приходится, так как его просто нет.

Португалия уже не чемпион Европы, но сборная окрепла с тех пор, как завоевала золото. Теперь у нее и исполнители лучше, и тактика более прогрессивная. Команда ведет себя намного лучше, чем раньше, ее игра не заставляет вас засыпать, а наоборот, пробуждает интерес. В последних матчах сборная выглядит неплохо, часто побеждает и набирает драгоценные баллы. Команда явно на ходу и может пробиться в финальную часть ЧМ-2022.

Информация для ставок

  • Португалия выиграла два матча из последних пяти
  • Азербайджан не побеждает три матча кряду
  • Португалия забила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Сборная Португалии является безоговорочным фаворитом этого поединка. Стоит ожидать в этом матче много забитых голов, португальцы любят такие команды и часто забивают им минимум два мяча. Идеальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 — коэффициент 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.54 1.98 1.86
Мелбет 2.45 1.58
1XBET 2.26 1.61
Провал трансферной кампании «Спартака» не в отсутствии покупок. Клуб хаотично выстраивает отношения с футболистами
Сегодня, 17:25Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии1
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
Сегодня, 10:16Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Гвардиола против любимого игрока, шейхи против корпорации. Главные интриги группы «А» Лиги чемпионов 2021/22
05 сентябряВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии12
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:08
Португалия явный фаворит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100