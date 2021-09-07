Азербайджан — Португалия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

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сегодня, 13:37

Сборные Азербайджана и Португалии сыграют в рамках очередного тура отборочного раунда на ЧМ -2022, который, напомним, пройдет на территории Катара. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно присмотреться к ставке на победу Португалии по коэффициенту 1.15, также можно поставить на ничейный исход за 7.80 и на победу Азербайджана за 18.50.

Форма команд

Сборная Азербайджана в последних матчах не может похвастаться хорошими результатами, команда регулярно теряет очки и уже несколько поединков кряду не побеждает. Не лучший результат для сборной, которая является претендентом на попадание в финальную часть ЧМ -2022. У команды нет хороших нападающих, а про уровень защиты и говорить не приходится, так как его просто нет.

Португалия уже не чемпион Европы, но сборная окрепла с тех пор, как завоевала золото. Теперь у нее и исполнители лучше, и тактика более прогрессивная. Команда ведет себя намного лучше, чем раньше, ее игра не заставляет вас засыпать, а наоборот, пробуждает интерес. В последних матчах сборная выглядит неплохо, часто побеждает и набирает драгоценные баллы. Команда явно на ходу и может пробиться в финальную часть ЧМ -2022.

Информация для ставок

Португалия выиграла два матча из последних пяти

Азербайджан не побеждает три матча кряду

Португалия забила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Сборная Португалии является безоговорочным фаворитом этого поединка. Стоит ожидать в этом матче много забитых голов, португальцы любят такие команды и часто забивают им минимум два мяча. Идеальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 — коэффициент 2.35.