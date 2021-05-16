«Барнсли» — «Суонси». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (17.05.2021)

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сегодня, 16:21

«Барнсли» и «Суонси» сыграют в плей-офф Чемпионшипа. Команды пробились в топ-6 в нынешнем сезоне и должны сразится за право попасть в Премьер-Лигу. Поединок запланирован на 17 мая 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба показали, что хорошо играют в футбол, но только один из них может получить путевку в Премьер-Лигу, это будет настоящая битва английских команд. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Барнсли». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу «Суонси» по коэффициенту 3.80.

Форма команд

«Барнсли» в этом сезоне очень хорош. Команда набрала 78 пунктов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 победы, девять ничьих и 14 поражений. Команда забила 58 мячей и пропустила 50 голов. В последних поединках «Барнсли» играл не лучшим образом, у клуба не получалось навязать борьбу своим соперникам, в результате чего команда часто теряла очки.

«Суонси» набрал 80 пунктов и расположился на четвертой строчке в таблице. В активе этого клуба 23 победы, 11 ничьих и 12 поражений. Команда забила 56 голов и пропустила 39 мячей. В последних поединках у «Суонси» получалось далеко не все, что задумал этот клуб, но результаты были. Это позволило «Суонси» сохранить место в топ-6 и продолжать сражаться за попадание в Премьер-Лигу.

Информация для ставок

«Суонси» выиграл один матч из последних пяти

«Барнсли» выиграл два матча из последних пяти

«Суонси» пропустил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.18. Также можно поставить на победу «Барнсли» и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.80. Несмотря на то, что фаворитами этого матча являются хозяева, стоит ожидать хорошей игры от гостей.