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«Барнсли» — «Суонси». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (17.05.2021)

сегодня, 16:21

«Барнсли» и «Суонси» сыграют в плей-офф Чемпионшипа. Команды пробились в топ-6 в нынешнем сезоне и должны сразится за право попасть в Премьер-Лигу. Поединок запланирован на 17 мая 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба показали, что хорошо играют в футбол, но только один из них может получить путевку в Премьер-Лигу, это будет настоящая битва английских команд. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.183.263.81
Лига Ставок 2.15 3.15 3.65
Мелбет 2.20 3.24 3.68
1XBET 2.20 3.24 3.68
BetBoom 2.16 3.00 3.70

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Барнсли». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу «Суонси» по коэффициенту 3.80.

Форма команд

«Барнсли» в этом сезоне очень хорош. Команда набрала 78 пунктов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 победы, девять ничьих и 14 поражений. Команда забила 58 мячей и пропустила 50 голов. В последних поединках «Барнсли» играл не лучшим образом, у клуба не получалось навязать борьбу своим соперникам, в результате чего команда часто теряла очки.

«Суонси» набрал 80 пунктов и расположился на четвертой строчке в таблице. В активе этого клуба 23 победы, 11 ничьих и 12 поражений. Команда забила 56 голов и пропустила 39 мячей. В последних поединках у «Суонси» получалось далеко не все, что задумал этот клуб, но результаты были. Это позволило «Суонси» сохранить место в топ-6 и продолжать сражаться за попадание в Премьер-Лигу.

Информация для ставок

  • «Суонси» выиграл один матч из последних пяти
  • «Барнсли» выиграл два матча из последних пяти
  • «Суонси» пропустил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.18. Также можно поставить на победу «Барнсли» и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.80. Несмотря на то, что фаворитами этого матча являются хозяева, стоит ожидать хорошей игры от гостей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.85 1.56 2.53
Лига Ставок 1.85 1.89 1.48 2.50
Мелбет 1.56 2.59
1XBET 1.56 2.59
BetBoom 1.84 1.90 1.46 2.55 1.22 3.90
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:22
Хозяева не проиграют
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