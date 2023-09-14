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«Барселона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.09.2023)

вчера, 11:59
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. Выбрать победителем «Бетис» можно по коэффициенту 8, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.405.267.68
Лига Ставок 1.41 5.40 7.60
Pari 1.40 5.20 7.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.9.

Форма команд

«Барселона» смогла набрать 10 очков после четырех туров Ла Лиги и идет в группе лидеров, уступая «Реалу» всего два пункта. Команда параллельно готовится к старту в Лиге Чемпионов, поэтому Хави необходимо правильно распределить нагрузку на футболистов. Также хозяевам стоит не забывать, что «Бетис» довольно сложный соперник и исключить недооценку. В прошлом матче «сине-гранатовые» обыграли на выезде «Осасуну» (2:1), а ранее вырвали победу у «Вильярреала» (4:3).

«Бетис» отстает от «Барселоны» на три пункта и имеет в своем активе семь набранных баллов. В команде Пеллегрини все достаточно стабильно и ничего не мешает добиваться результатов. Поединок с «Барселоной» принципиален для любой команды в Испании, поэтому гости не станут исключением и постараются продемонстрировать свою лучшую игру, а возможно и разжиться очками. В прошлой игре «Бетис» минимально одолел «Райо Вальекано» (1:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла шесть из семи последних поединков во всех турнирах
  • «Бетис» проиграл пять из десяти выездных матчей за последнее время
  • «Барселона» выиграла четыре последних матчей у «Бетиса» с учетом серии пенальти
  • Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Бетисом» и на своем поле должна переигрывать своего соперника. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.11 1.26 2.49 1.58 1.95 1.93
Лига Ставок 2.43 1.57 1.92 1.92
Pari 2.40 1.60
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:07
Барселона и Бетис просто обожают разыгрывать голевые спектакли в последних личных рандеву. В частности, искомый ТБ 2.5 проходил в аж 12-ти свиданиях кряду "сине-гранатовых" и "огурцов", кроме одного случая. Не стали исключением из данного длиннющего списка и прошлосезонные разборки Барсы и Королевского Бетиса, в которых были зафиксированы смачные успехи "блау-гранас" соответственно с итогами 4:0 и 2:1. В связи с чем попробую предположить и на этот раз заход ну очень очевидного тотала больше 2.5 за нормальный коэффициент. Скорее всего, набравшая атакующий ход Барселона и собственноручно сподобится здесь на результативный хет-трик.
Гость
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