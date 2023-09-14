«Барселона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.09.2023)

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вчера, 11:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. Выбрать победителем «Бетис» можно по коэффициенту 8, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.9.

Форма команд

«Барселона» смогла набрать 10 очков после четырех туров Ла Лиги и идет в группе лидеров, уступая «Реалу» всего два пункта. Команда параллельно готовится к старту в Лиге Чемпионов, поэтому Хави необходимо правильно распределить нагрузку на футболистов. Также хозяевам стоит не забывать, что «Бетис» довольно сложный соперник и исключить недооценку. В прошлом матче «сине-гранатовые» обыграли на выезде «Осасуну» (2:1), а ранее вырвали победу у «Вильярреала» (4:3).

«Бетис» отстает от «Барселоны» на три пункта и имеет в своем активе семь набранных баллов. В команде Пеллегрини все достаточно стабильно и ничего не мешает добиваться результатов. Поединок с «Барселоной» принципиален для любой команды в Испании, поэтому гости не станут исключением и постараются продемонстрировать свою лучшую игру, а возможно и разжиться очками. В прошлой игре «Бетис» минимально одолел «Райо Вальекано» (1:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла шесть из семи последних поединков во всех турнирах

«Бетис» проиграл пять из десяти выездных матчей за последнее время

«Барселона» выиграла четыре последних матчей у «Бетиса» с учетом серии пенальти

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Бетисом» и на своем поле должна переигрывать своего соперника. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.