«Барселона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.09.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. Выбрать победителем «Бетис» можно по коэффициенту 8, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.3.
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завтра, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.9.
Форма команд
«Барселона» смогла набрать 10 очков после четырех туров Ла Лиги и идет в группе лидеров, уступая «Реалу» всего два пункта. Команда параллельно готовится к старту в Лиге Чемпионов, поэтому Хави необходимо правильно распределить нагрузку на футболистов. Также хозяевам стоит не забывать, что «Бетис» довольно сложный соперник и исключить недооценку. В прошлом матче «сине-гранатовые» обыграли на выезде «Осасуну» (2:1), а ранее вырвали победу у «Вильярреала» (4:3).
«Бетис» отстает от «Барселоны» на три пункта и имеет в своем активе семь набранных баллов. В команде Пеллегрини все достаточно стабильно и ничего не мешает добиваться результатов. Поединок с «Барселоной» принципиален для любой команды в Испании, поэтому гости не станут исключением и постараются продемонстрировать свою лучшую игру, а возможно и разжиться очками. В прошлой игре «Бетис» минимально одолел «Райо Вальекано» (1:0).
Информация для ставок
- «Барселона» выиграла шесть из семи последних поединков во всех турнирах
- «Бетис» проиграл пять из десяти выездных матчей за последнее время
- «Барселона» выиграла четыре последних матчей у «Бетиса» с учетом серии пенальти
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Барселона» имеет хорошую статистику личных встреч с «Бетисом» и на своем поле должна переигрывать своего соперника. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.