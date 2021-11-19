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«Барселона» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (20.11.2021)

19 ноября 2021, 07:44

«Барселона» примет «Эспаньол» в рамках 14-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Испания. Примера 2021/2022
Барселона
Эспаньол
1 : 0
завершен
20 ноября 2021, 23:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.118.79
Фонбет 1.45 4.40 7.40
Мелбет 1.48 4.70 6.92
1XBET 1.46 4.82 8.00
BetBoom 1.48 4.32 6.98

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.75, а победа «Эспаньола» в 8.50.

Форма команд

«Барселона» готовится провести первый официальный поединок под руководством легендарного Хави. В активе клуба — 17 очков. Сейчас «сине-гранатовые» находятся на девятой строчке в турнирной таблице. У «блауграны» четыре победы, пять ничьих и три поражения. Команда забила 19 голов и пропустила 15 мячей.

«Эспаньол» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев — 17 баллов. Команда выиграла четыре матча, пять раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. У «Эспаньола» 14 забитых и 13 пропущенных мячей в Примере.

Информация для ставок

● «Барселона» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах
● «Эспаньол» выиграл два матча из последних пяти
● У «Барселоны» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.30. «Барселона» наверняка будет воодушевлена назначением нового тренера и постарается забить как можно больше голов своему принципиальному сопернику.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.98 1.28 2.42 1.63 1.89 2.02
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 1.41 3.00
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Все комментарии
Gahi
Gahi
19 ноября в 08:30
Ну что с экс-капитаном, но теперь уже с новым тренером команды Хави, нужно зарабатывать очки а также и победы. Победа команды Барселоны в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
19 ноября в 07:51
Ну посмотрим на Барсу Хави
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