«Барселона» — «Эспаньол». Прогноз на матч Примеры (20.11.2021)

1637297064

19 ноября 2021, 07:44

«Барселона» примет «Эспаньол» в рамках 14-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.75, а победа «Эспаньола» в 8.50.

Форма команд

«Барселона» готовится провести первый официальный поединок под руководством легендарного Хави. В активе клуба — 17 очков. Сейчас «сине-гранатовые» находятся на девятой строчке в турнирной таблице. У «блауграны» четыре победы, пять ничьих и три поражения. Команда забила 19 голов и пропустила 15 мячей.

«Эспаньол» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев — 17 баллов. Команда выиграла четыре матча, пять раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. У «Эспаньола» 14 забитых и 13 пропущенных мячей в Примере.

Информация для ставок

● «Барселона» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах

● «Эспаньол» выиграл два матча из последних пяти

● У «Барселоны» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.30. «Барселона» наверняка будет воодушевлена назначением нового тренера и постарается забить как можно больше голов своему принципиальному сопернику.