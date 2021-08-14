«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (15.08.2021)

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вчера, 19:36

«Барселона» принимает на Камп Ноу «Реал Сосьедад». Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40 и на победу гостей по 4.90.

Форма команд

«Барселона» в этом сезоне потеряла Лео Месси. Несмотря на то, что Лео не принимал участия в предсезонной подготовке, клуб из столицы Каталонии катком прошелся по всем своим соперникам в товарищеских матчах. Единственное поражение каталонцы получили от «Зальцбурга». Команда также одолела «Ювентус» в рамках Кубка Гампера.



«Реал Сосьедад» также неплохо проявил себя в предсезонном турнире. Команда показала неплохой уровень игры и проиграла лишь в двух матчах. Баски одолели «Монако», обыграли «Уэску» и «Алавес». Также у команды есть победа над «Эйбаром». «Сосьедад» много забивает, но и часто пропускает, игру клуба нельзя назвать сбалансированной. Сейчас команда находится в хорошей форме.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» выиграл в трех матчах из последних пяти

● «Барселона» выиграла четыре матча из последних пяти

● «Реал Сосьедад» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Несмотря на то, что у «Барселоны» больше нет Лионеля Месси, эта команда все еще является конкурентоспособной. Команда совершенно точно будет стараться играть на победу на своем стадионе, на котором впервые за долгое время появятся зрители. В этом поединке стоит присмотреться на победу каталонцев и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.36.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Алавеса» в матче с «Реалом».