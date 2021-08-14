«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (15.08.2021)

«Барселона» принимает на Камп Ноу «Реал Сосьедад». Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Барселону». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.40 и на победу гостей по 4.90.
Форма команд
«Барселона» в этом сезоне потеряла Лео Месси. Несмотря на то, что Лео не принимал участия в предсезонной подготовке, клуб из столицы Каталонии катком прошелся по всем своим соперникам в товарищеских матчах. Единственное поражение каталонцы получили от «Зальцбурга». Команда также одолела «Ювентус» в рамках Кубка Гампера.
«Реал Сосьедад» также неплохо проявил себя в предсезонном турнире. Команда показала неплохой уровень игры и проиграла лишь в двух матчах. Баски одолели «Монако», обыграли «Уэску» и «Алавес». Также у команды есть победа над «Эйбаром». «Сосьедад» много забивает, но и часто пропускает, игру клуба нельзя назвать сбалансированной. Сейчас команда находится в хорошей форме.
Информация для ставок
● «Реал Сосьедад» выиграл в трех матчах из последних пяти
● «Барселона» выиграла четыре матча из последних пяти
● «Реал Сосьедад» забил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Несмотря на то, что у «Барселоны» больше нет Лионеля Месси, эта команда все еще является конкурентоспособной. Команда совершенно точно будет стараться играть на победу на своем стадионе, на котором впервые за долгое время появятся зрители. В этом поединке стоит присмотреться на победу каталонцев и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.36.
Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Алавеса» в матче с «Реалом».