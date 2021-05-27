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БАТЭ — «Славия». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (29.05.2021)

сегодня, 08:06

В 11-м туре Высшей лиги Беларуси БАТЭ сыграет дома против «Славии». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.255.7810.39
Лига Ставок 1.29 5.60 9.40
Фонбет 1.30 5.20 10.50
Мелбет 1.26 5.55 9.70
1XBET 1.26 5.55 9.70
BetBoom 1.23 5.70 10.50

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает БАТЭ очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.28. Ничейный исход оценивается в 5.35. Победа «Славии» представлена коэффициентом 9.3.

Букмекер считает, что команды проведут результативный матч в Борисове. Ставки на ТБ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.57, ТМ (2,5) – 2.22.

Форма команд

К 11-му туру чемпионата Беларуси БАТЭ подходит только с одним поражением, которое команда потерпела 9 мая в матче с «Шахтёром» (0:1). После этого БАТЭ с трудом обыграл «Рух» (3:2) и «Спутник» (2:1), закрепившись на второй строчке чемпионата. Также команда 23 мая оформила победу в финале Кубка Беларуси, обыграв «Ислочь» (2:1).

«Славия» пока не может похвастаться особыми успехами в белорусском чемпионате. По итогам десяти проведенных туров коллектив из Мозыря смог одержать две победы и провёл две ничьи, потерпев шесть поражений. Эти результаты принесли «Славии» восемь очков и текущее 12-е место в таблице. В прошлом туре чемпионата команда уступила на своем поле «Гомелю» (2:4).

Информация для ставок

  • БАТЭ дома не проигрывал «Славии» с 2000 года – 11 побед и 2 ничьи
  • «Славия» не забивала голы в 5 из 6 предыдущих поединков на поле БАТЭ
  • БАТЭ побеждал в 11 последних официальных домашних матчах во всех турнирах

Прогноз

Любая осечка БАТЭ ещё больше понизит шансы команды побороться за титул с «Шахтёром». Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (-1,5) по коэффициенту 1.87 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.59 1.83 1.92
Лига Ставок 2.34 1.56 1.85 1.89
Мелбет 2.26 1.55
1XBET 2.26 1.55
BetBoom 2.30 1.55 1.76 1.94
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shlomo
shlomo
сегодня в 08:08
Хозяева фавориты матча
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