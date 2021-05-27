БАТЭ — «Славия». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (29.05.2021)

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сегодня, 08:06

В 11-м туре Высшей лиги Беларуси БАТЭ сыграет дома против «Славии». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает БАТЭ очевидным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.28. Ничейный исход оценивается в 5.35. Победа «Славии» представлена коэффициентом 9.3.

Букмекер считает, что команды проведут результативный матч в Борисове. Ставки на ТБ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.57, ТМ (2,5) – 2.22.

Форма команд

К 11-му туру чемпионата Беларуси БАТЭ подходит только с одним поражением, которое команда потерпела 9 мая в матче с «Шахтёром» (0:1). После этого БАТЭ с трудом обыграл «Рух» (3:2) и «Спутник» (2:1), закрепившись на второй строчке чемпионата. Также команда 23 мая оформила победу в финале Кубка Беларуси, обыграв «Ислочь» (2:1).

«Славия» пока не может похвастаться особыми успехами в белорусском чемпионате. По итогам десяти проведенных туров коллектив из Мозыря смог одержать две победы и провёл две ничьи, потерпев шесть поражений. Эти результаты принесли «Славии» восемь очков и текущее 12-е место в таблице. В прошлом туре чемпионата команда уступила на своем поле «Гомелю» (2:4).

Информация для ставок

БАТЭ дома не проигрывал «Славии» с 2000 года – 11 побед и 2 ничьи

дома не проигрывал «Славии» с 2000 года – 11 побед и 2 ничьи «Славия» не забивала голы в 5 из 6 предыдущих поединков на поле БАТЭ

БАТЭ побеждал в 11 последних официальных домашних матчах во всех турнирах

Прогноз