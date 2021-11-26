«Бавария» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 18:36

В 13-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Арминию», которая провалила старт сезона. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на его победу принимаются в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.08. Рискнуть на победу «Арминии» можно по коэффициенту 24, а выбрать в линии ничью предлагают по 12.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 1.86, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.94.

Форма команд

«Бавария» находится в хороших физических кондициях, но в последнем матче команда дала сбой. Тем не менее, это не мешает ей возглавлять турнирную таблицу с 28 очками, но теперь отрыв от ближайшего конкурента составляет всего одно очко. Клуб имеет максимальное количество баллов в Лиге Чемпионов и уже обеспечил себе первое место, поэтому на данном этапе может полностью сконцентрироваться на чемпионате. В прошлом туре «Бавария» неожиданно проиграла «Аугсбургу» (1:2), а ранее минимально обыграла «Фрайбург» (2:1).

«Арминия» не может показать положительные результаты в нынешнем сезоне и закономерно идет на предпоследнем месте с 9 очками после 12 туров. Тем не менее, у коллектива есть хорошие шансы вернуться в борьбу за середину турнирной таблицы из-за высокой плотности команд. В прошлом сезоне команда смогла вырвать ничью с «Баварией» на ее поле и постарается последовать своему же примеру в предстоящей встрече. Последние два поединка «Арминии» завершились ничьей с «Вольфсбургом» (2:2) и победой над «Штутгартом» (1:0).

Информация для ставок

19 последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Арминия» выиграла только один выездной матч из последних шести

«Бавария» выиграла шесть из семи последних матчей у «Арминии»

Четыре из шести последних встреч между клубами в Мюнхене завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-3) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.02.