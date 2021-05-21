«Бавария» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

В 34-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Аугсбург». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.11. Рискнуть на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 22, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 11.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 1.76, а низовой исход (ТМ 4) можно взять по коэффициенту 2.14.
Форма команд
«Бавария» досрочно стала чемпионом страны и теперь доигрывает сезон в свое удовольствие, помогая Роберту Левандовски установить новый рекорд по количеству забитых мячей за сезон. На данный момент конкурентов у мюнхенского клуба в Германии нет, поэтому очередная серебряная салатница идет в коллекцию коллектива. В прошлом туре «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а немного ранее разгромила на своем поле «Боруссию» М (6:0).
«Аугсбург» смог сохранить прописку на следующий сезон в Бундеслиге, поэтому команда может считать сыгранный сезон удовлетворительным. В последнем туре коллектив не преследует никаких задач и попытается сыграть против чемпиона максимально достойно. Последние две игры «Аугсбурга» закончились победой над «Вердером» (2:0) и выездным поражением от «Штутгарта» (1:2).
Информация для ставок
- «Бавария» забивает во всех турнирах больше 25 матчей подряд
- «Аугсбург» проиграл последние пять выездных матчей
- «Бавария» выиграла восемь последних матчей против «Аугсбурга» из десяти
- Пять из семи последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой — 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.