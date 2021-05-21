«Бавария» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

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сегодня, 00:44

В 34-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Аугсбург». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставку на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.11. Рискнуть на победу «Аугсбурга» можно по коэффициенту 22, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 11.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 1.76, а низовой исход (ТМ 4) можно взять по коэффициенту 2.14.

Форма команд

«Бавария» досрочно стала чемпионом страны и теперь доигрывает сезон в свое удовольствие, помогая Роберту Левандовски установить новый рекорд по количеству забитых мячей за сезон. На данный момент конкурентов у мюнхенского клуба в Германии нет, поэтому очередная серебряная салатница идет в коллекцию коллектива. В прошлом туре «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а немного ранее разгромила на своем поле «Боруссию» М (6:0).

«Аугсбург» смог сохранить прописку на следующий сезон в Бундеслиге, поэтому команда может считать сыгранный сезон удовлетворительным. В последнем туре коллектив не преследует никаких задач и попытается сыграть против чемпиона максимально достойно. Последние две игры «Аугсбурга» закончились победой над «Вердером» (2:0) и выездным поражением от «Штутгарта» (1:2).

Информация для ставок

«Бавария» забивает во всех турнирах больше 25 матчей подряд

«Аугсбург» проиграл последние пять выездных матчей

«Бавария» выиграла восемь последних матчей против «Аугсбурга» из десяти

Пять из семи последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой — 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.