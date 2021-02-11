«Бавария» — «Тигрес УАНЛ». Прогноз на финальный матч Клубного чемпионата мира (11.02.2021)

«Бавария» 11 февраля встретится с мексиканским «Тигрес». Этот поединок будет сыгран в рамках финала Клубного чемпионата мира. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают фаворитом этого противостояния именно «Баварию». На победу немецкого клуба можно поставить по коэффициенту 1.21. Ничейный исход оценивают в 6.70. В победу мексиканцев никто не верит, этот клуб находится на другом уровне и не является соперником для мюнхенской команды, по мнению букмекерских контор.
Форма команд
«Бавария» в нынешнем сезоне все еще хороша, но есть некоторые проблемы, в частности, команда часто пропускает. Мюнхенский клуб находится на первом месте в Бундеслиге и имеет в активе 48 пунктов. Команда пропустила 26 голов в нынешнем сезоне и дважды проиграла. Последние матчи с участием «Баварии» намекают на то, что «Тигрес» ждет тяжелое испытание.
«Тигрес» — это профессиональный клуб из Мексики. Команда занимает восьмую строчку в мексиканском первенстве, турнир стартовал недавно. В нынешнем сезоне у «Тигрес» семь баллов, команда показывает неплохой футбол и отстает от лидера всего на три очка. «Тигров» называют одной из лучших команд не из Европы, и на это есть свои причины.
Информация для ставок
- «Тигрес» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах
- «Бавария» выиграла шесть последних матчей
- «Бавария» забила 58 голов в текущем сезоне Бундеслиги — это лучший показатель турнира
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах — коэффициент 1.40. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на «оба тайма больше 1,5 гола» — коэффициент 3.60.
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