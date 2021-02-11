«Бавария» — «Тигрес УАНЛ». Прогноз на финальный матч Клубного чемпионата мира (11.02.2021)

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сегодня, 00:40

«Бавария» 11 февраля встретится с мексиканским «Тигрес». Этот поединок будет сыгран в рамках финала Клубного чемпионата мира. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния именно «Баварию». На победу немецкого клуба можно поставить по коэффициенту 1.21. Ничейный исход оценивают в 6.70. В победу мексиканцев никто не верит, этот клуб находится на другом уровне и не является соперником для мюнхенской команды, по мнению букмекерских контор.

Форма команд

«Бавария» в нынешнем сезоне все еще хороша, но есть некоторые проблемы, в частности, команда часто пропускает. Мюнхенский клуб находится на первом месте в Бундеслиге и имеет в активе 48 пунктов. Команда пропустила 26 голов в нынешнем сезоне и дважды проиграла. Последние матчи с участием «Баварии» намекают на то, что «Тигрес» ждет тяжелое испытание.

«Тигрес» — это профессиональный клуб из Мексики. Команда занимает восьмую строчку в мексиканском первенстве, турнир стартовал недавно. В нынешнем сезоне у «Тигрес» семь баллов, команда показывает неплохой футбол и отстает от лидера всего на три очка. «Тигров» называют одной из лучших команд не из Европы, и на это есть свои причины.

Информация для ставок

«Тигрес» не проигрывает три матча кряду во всех турнирах

«Бавария» выиграла шесть последних матчей

«Бавария» забила 58 голов в текущем сезоне Бундеслиги — это лучший показатель турнира

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что голы будут в обоих таймах — коэффициент 1.40. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на «оба тайма больше 1,5 гола» — коэффициент 3.60.

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