«Беерсхот-Вилрийк» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.01.2021)

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12 января 2021, 07:23

«Беерсхот» сумел прервать свою неудачную серию в игре с «Гентом». Чем закончится визит в Антверпен клуба из Брюгге?

Ставки букмекеров

Букмекеры определились со своими котировками на эту встречу. Победа «Беерсхота» доступна за 1,94, ничья находится на значении 3,76, а триумф команды гостей можно взять за 3,70.

Тотал в этом матче установлен на отметке 3,5 гола. Больше можно сыграть за 2,56, а меньше за 1,57.

Форма команд

«Беерсхот» прервал серию из четырех поражений, сыграв вничью с «Гентом» (1:1). Теперь команде нужно попытаться победить, чтобы вернуться в борьбу за зону еврокубков. Сейчас команда идет на седьмом месте. «Беерсхот» испытывает серьёзнейшие проблемы с игрой в обороне – 41 пропущенный мяч — это худший показатель в турнире (за 19 туров).

«Серкль Брюгге» уступил в семи последних встречах. Именно по этой причине команда не может подняться выше 17-й позиции в чемпионате Бельгии. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Эйпена» (1:2). Многое не получается у «зелёно-чёрных», особенно видны проблемы с реализацией голевых моментов.

Статистика

«Беерсхот» выиграл 6 из 10 последних домашних матчей

«Беерсхот» 5 из 10 последних домашних матчей сыграл на ТМ 3,5 голов

«Серкль Брюгге» выиграл 3 из 10 последних выездных поединков

«Серкль Брюгге» 8 из 10 последних домашних встреч сыграл на ТМ 3,5 голов

Прогноз

Мы считаем, что в этом поединке у гостей есть шансы, чтобы как минимум прервать серию из семи поражений. Идти на излишние риски мы не будем, предлагаем поставить на команду гостей с Х. Ставим, что «Серкль Брюгге» не проиграет по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Бетсити.