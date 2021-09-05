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Беларусь – Уэльс. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

сегодня, 10:58

Сборная Беларуси 5 сентября на нейтральном поле в Казани сыграет против Уэльса в рамках квалификации чемпионата мира. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Вполне ожидаемо букмекеры считают фаворитом номинальных гостей этого противостояния. Поставить на победу Уэльса БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.64, ничья идет с котировкой 3.84, а победа Беларуси оценивается в 6.45.

Аналитики БК также убеждены, что в Казани команды не забьют больше двух голов. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.64, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

2 сентября Беларусь отправилась на гостевой матч против Чехии. Там команда уступила с минимальным счетом (0:1), потерпев второе поражение в текущем отборе ЧМ-2022.

Прежде футболистам сборной Беларуси удалось обыграть дома Эстонию (4:2), а в игре против фаворита группы Бельгии команда потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:8.

Уэльс, в отличие от предстоящего соперника, провел только две игры в группе E. Валлийцы начали отбор с гостевого поражения от Бельгии (1:3), но затем сборная добилась минимальной победы над Чехией (1:0) в домашнем поединке. На данный момент Уэльс идет на третьем месте с тремя очками, проведя на два матча меньше, чем Чехия, у которой семь баллов и вторая строчка.

Информация для ставок

  • Уэльс побеждал Беларусь в 4 из 5 очных встреч
  • Беларусь проиграла 3 прошлых матча во всех турнирах с общим счетом 1:11
  • Уэльс не пропускал голы в 2 последних противостояниях с Беларусью

Прогноз

Уэльс включается в борьбу за вторую позицию, чтобы получить шанс сыграть в стыковых играх за проход на чемпионат мира в Катаре. В классе валлийцы заметно превосходят Беларусь, у которой есть солидные проблемы с защитой. Учитывая это, предлагаем сыграть ставку на победу Уэльса по коэффициенту 1.66 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.64 2.31
1XBET 2.42 1.59
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Все комментарии
br43uquwyj6b
br43uquwyj6b
сегодня в 16:57
Сборная Беларусь одержит победу.
fujej5pr9vhn
fujej5pr9vhn
сегодня в 16:56
Сборная Беларусь выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:59
Белорусы никакущие....от слова совсем
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