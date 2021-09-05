Беларусь – Уэльс. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

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сегодня, 10:58

Сборная Беларуси 5 сентября на нейтральном поле в Казани сыграет против Уэльса в рамках квалификации чемпионата мира. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Вполне ожидаемо букмекеры считают фаворитом номинальных гостей этого противостояния. Поставить на победу Уэльса БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.64, ничья идет с котировкой 3.84, а победа Беларуси оценивается в 6.45.

Аналитики БК также убеждены, что в Казани команды не забьют больше двух голов. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.64, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

2 сентября Беларусь отправилась на гостевой матч против Чехии. Там команда уступила с минимальным счетом (0:1), потерпев второе поражение в текущем отборе ЧМ -2022.

Прежде футболистам сборной Беларуси удалось обыграть дома Эстонию (4:2), а в игре против фаворита группы Бельгии команда потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:8.

Уэльс, в отличие от предстоящего соперника, провел только две игры в группе E. Валлийцы начали отбор с гостевого поражения от Бельгии (1:3), но затем сборная добилась минимальной победы над Чехией (1:0) в домашнем поединке. На данный момент Уэльс идет на третьем месте с тремя очками, проведя на два матча меньше, чем Чехия, у которой семь баллов и вторая строчка.

Информация для ставок

Уэльс побеждал Беларусь в 4 из 5 очных встреч

Беларусь проиграла 3 прошлых матча во всех турнирах с общим счетом 1:11

Уэльс не пропускал голы в 2 последних противостояниях с Беларусью

Прогноз

Уэльс включается в борьбу за вторую позицию, чтобы получить шанс сыграть в стыковых играх за проход на чемпионат мира в Катаре. В классе валлийцы заметно превосходят Беларусь, у которой есть солидные проблемы с защитой. Учитывая это, предлагаем сыграть ставку на победу Уэльса по коэффициенту 1.66 в БК Фонбет.