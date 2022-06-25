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«Энергетик-БГУ» — «Днепр» Могилев. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (27.06.2022)

25 июня 2022, 08:53
Энергетик-БГУ

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую предложила букмекерская контора Лига Ставок, очевидным фаворитом этого матча являются хозяева поля. Поставить на победу «Энергетика-БГУ» можно по коэффициенту 1.48, за ничью предложена цена 4.70, а победа «Днепра» идет по котировке 5.60.

Беларусь. Высшая лига 2022
Энергетик-БГУ
Днепр
НичьяНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
1 : 1
завершен
27 июня 2022, 18:00
понедельник
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи

Аналитики также склоняются у результативному противостоянию. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.48, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

«Энергетик-БГУ» неожиданно стал лидером чемпионата Беларуси. Клуб одержал четыре победы кряду, обойдя в рейтинге БАТЭ на два балла, но у прямого конкурента есть одна игра в запасе.

В предыдущем туре лиги «Энергетик-БГУ» с минимальным счетом победил в гостях «Белшину» (1:0). Фиксируем, что у хозяев предстоящей игры самая результативная атака первенства, забившая в общей сложности 24 гола.

«Днепр» Могилев возглавляет тройку худших команд Высшей лиги, набрав пять очков за 11 туров. Единственную победу в чемпионате команда оформила в домашней игре против «Динамо» из Бреста (2:0), но затем последовали дежурные проигрыши, который зафиксированы в играх с «Ислочью» (2:3) и «Неманом» (1:3). К слову, атака «Днепра» смогла организовать всего 9 голов.

Информация для ставок

  • «Энергетик-БГУ» выиграл 4 из 7 домашних матчей в чемпионате
  • «Энергетик-БГУ» выиграл 7 из прошлых 10 матчей во всех турнирах
  • «Днепр» проиграл 3 из прошлых 5 матчей на выезде

Прогноз

Чтобы удерживаться на первой строчке, «Энергетику-БГУ» важно продлить победную серию, к чему располагает кризис и неудачные результаты «Днепра». Рекомендуем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.48 в БК Лига Ставок.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
25 июня в 09:54
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-0,75) в этом матче.
shlomo
shlomo
25 июня в 08:59
Хозяева не проиграют
Гость
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