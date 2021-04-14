«Белененсеш» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.04.2021)

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вчера, 06:42

«Белененсеш» и «Маритиму» сыграют между собой в рамках 27-го тура Примейры. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекерская контора Фонбет считает «Белененсеш». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.28) и на победу «Маритиму» (3.48).

Также букмекеры отдают предпочтение низовому исходу в этой встрече. Поставить на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.57, ТБ (2,5) – 2.35.

Форма команд

Набрав 27 очков, «Белененсеш» обосновался на 14-м месте общего зачета Примейры. В активе хозяев предстоящего поединка 5 побед и 12 ничейных встреч при 9 поражениях. В последней игре чемпионата «Белененсеш» отобрал очки у «Браги» в гостях (1:1), а до этого уступил на своем поле «Боавиште» (0:2). Зону прямого вылета «Белененсеш» опережает на 5 баллов, что не гарантирует команде спокойный финиш сезона.

«Маритиму» идет на 16-м месте с 24 баллами в активе. Благодаря победе над «Фаренсе» (1:0) в прошлом туре сегодняшние гости покинули зону вылета. По ходу текущего сезона лиги «Маритиму» одержал 7 побед и 3 ничьи, потерпев 16 поражений.

Информация для ставок

В 4 прошлых матчах «Белененсеша» в чемпионате прошла ставка на ТМ (2,5)

В двух предыдущих очных встречах соперники обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0

«Белененсеш» не забивал голы в двух предыдущих матчах на своем поле

В пяти прошлых дуэлях команд на поле «Белененсеша» больше одного гола не забивалось

Прогноз

Всё указывает на то, что этот матч не порадует забитыми голами. «Белененсеш» и «Маритиму» строят игру от защиты, и исходы последних очных встреч решал один забитый гол. Предлагаем поставить на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Фонбет.