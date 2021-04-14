«Белененсеш» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.04.2021)

«Белененсеш» и «Маритиму» сыграют между собой в рамках 27-го тура Примейры. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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17 апреля 2021, 14:45
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекерская контора Фонбет считает «Белененсеш». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.28) и на победу «Маритиму» (3.48).
Также букмекеры отдают предпочтение низовому исходу в этой встрече. Поставить на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.57, ТБ (2,5) – 2.35.
Форма команд
Набрав 27 очков, «Белененсеш» обосновался на 14-м месте общего зачета Примейры. В активе хозяев предстоящего поединка 5 побед и 12 ничейных встреч при 9 поражениях. В последней игре чемпионата «Белененсеш» отобрал очки у «Браги» в гостях (1:1), а до этого уступил на своем поле «Боавиште» (0:2). Зону прямого вылета «Белененсеш» опережает на 5 баллов, что не гарантирует команде спокойный финиш сезона.
«Маритиму» идет на 16-м месте с 24 баллами в активе. Благодаря победе над «Фаренсе» (1:0) в прошлом туре сегодняшние гости покинули зону вылета. По ходу текущего сезона лиги «Маритиму» одержал 7 побед и 3 ничьи, потерпев 16 поражений.
Информация для ставок
- В 4 прошлых матчах «Белененсеша» в чемпионате прошла ставка на ТМ (2,5)
- В двух предыдущих очных встречах соперники обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0
- «Белененсеш» не забивал голы в двух предыдущих матчах на своем поле
- В пяти прошлых дуэлях команд на поле «Белененсеша» больше одного гола не забивалось
Прогноз
Всё указывает на то, что этот матч не порадует забитыми голами. «Белененсеш» и «Маритиму» строят игру от защиты, и исходы последних очных встреч решал один забитый гол. Предлагаем поставить на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Фонбет.