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Бельгия — Португалия. Прогноз на матч Евро-2020 (27.06.2021)

вчера, 17:10

В стартовавшем плей-офф Евро-2020 нас ждет интереснейший поединок национальных сборных Бельгии и Португалии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.203.31
Лига Ставок 2.32 3.25 3.35
Фонбет 2.40 3.20 3.40
Мелбет 2.38 3.30 3.42
1XBET 2.38 3.30 3.42
BetBoom 2.41 3.21 3.36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что с явным фаворитом в этом матче букмекеры не определились. Поставить на победу Бельгии можно по коэффициенту 2.5. Победа Португалии оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.22.

Форма команд

Сборная Бельгии является главным фаворитом турнира, что смогла доказать на групповом этапе. Сначала бельгийцам удалось разгромить сборную России (3:0), далее в напряженном поединке обыграли крепкую сборную Дании (2:1), а последнем матче без особых проблем одолели сборную Финляндии (2:0). Команда в отличной форме отравляется на поединок плей-офф раунда.

Португалия была невероятно результативна на групповой стадии, много забивала, но и пропускала в свои ворота. В первом туре разгромили Венгрию (3:0), во втором туре уступила Германии (2:4), а в заключительной игре против Франции удалось сыграть вничью (2:2).

Информация для ставок

• Последние четыре игры Португалии завершились результатом ТБ 2.5
• Беспроигрышная серия Бельгии составляет 12 матчей
• За последние шесть поединков Бельгия пропустила всего два мяча
• Минувшая очная встреча этих команд завершилась нулевой ничьей

Прогноз

Поединок двух фантастических сборных, где мы увидим футбол наивысшего качества. Ни одна из команд не будет уступать в мастерстве и организации игры. Предлагаем рискнуть сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.22.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на победу сборной Италии в матче против Австрии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.58 1.78 2.15
Лига Ставок 2.49 1.52 1.76 2.03 1.42 2.80
Мелбет 1.85 2.11
1XBET 1.85 2.11
BetBoom 2.55 1.54 1.82 2.09 1.44 2.85
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:37
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Бельгия
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