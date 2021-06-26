Бельгия — Португалия. Прогноз на матч Евро-2020 (27.06.2021)

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вчера, 17:10

В стартовавшем плей-офф Евро-2020 нас ждет интереснейший поединок национальных сборных Бельгии и Португалии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что с явным фаворитом в этом матче букмекеры не определились. Поставить на победу Бельгии можно по коэффициенту 2.5. Победа Португалии оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.22.

Форма команд

Сборная Бельгии является главным фаворитом турнира, что смогла доказать на групповом этапе. Сначала бельгийцам удалось разгромить сборную России (3:0), далее в напряженном поединке обыграли крепкую сборную Дании (2:1), а последнем матче без особых проблем одолели сборную Финляндии (2:0). Команда в отличной форме отравляется на поединок плей-офф раунда.

Португалия была невероятно результативна на групповой стадии, много забивала, но и пропускала в свои ворота. В первом туре разгромили Венгрию (3:0), во втором туре уступила Германии (2:4), а в заключительной игре против Франции удалось сыграть вничью (2:2).

Информация для ставок

• Последние четыре игры Португалии завершились результатом ТБ 2.5

• Беспроигрышная серия Бельгии составляет 12 матчей

• За последние шесть поединков Бельгия пропустила всего два мяча

• Минувшая очная встреча этих команд завершилась нулевой ничьей

Прогноз

Поединок двух фантастических сборных, где мы увидим футбол наивысшего качества. Ни одна из команд не будет уступать в мастерстве и организации игры. Предлагаем рискнуть сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.22.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.45 на победу сборной Италии в матче против Австрии.