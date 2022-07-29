«Эйпен» — «Брюгге». Прогноз на матч бельгийской Высшей лиги (31.07.2022)

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сегодня, 16:25

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок предоставлены с абсолютным перевесом в сторону гостей. Взять победу «Брюгге» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае сенсационного успеха «Эйпена» зайдет коэффициент 6.3. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 1.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.43. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Эйпен» провел неплохую игру с «Аякосом» в рамках заключительного этапа предсезонных сборов. Команде удалось не уступить грозному сопернику, на табло был зафиксирован результат (1:1). После этого футболисты отправились в гости к «Шарлеруа» на первый тур чемпионата и были обыграны со счетом (1:3).

«Брюгге» в статусе чемпиона страны начал чемпионат на позитивной ноте, обыграв на своем поле принципиального соперника «Генк» со счетом (3:2). Чуть ранее коллектив провел битву за Суперкубок страны, где соперником выступал «Гент». В очень плотной борьбе клубу удалось забить гол и сохранить в ворота в неприкосновенности, а итоговая победа (1:0) позволила завоевать трофей.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Эйпена» составляет три матча

«Брюгге» выиграл четыре из пяти последних поединков

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять последних игр «Эйпена» и пять из шести «Брюгге» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз