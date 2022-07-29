«Эйпен» — «Брюгге». Прогноз на матч бельгийской Высшей лиги (31.07.2022)

Ставки букмекеров
Котировки на данный поединок предоставлены с абсолютным перевесом в сторону гостей. Взять победу «Брюгге» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае сенсационного успеха «Эйпена» зайдет коэффициент 6.3. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.75.
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31 июля 2022, 17:00
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составляет 1.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.43. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Эйпен» провел неплохую игру с «Аякосом» в рамках заключительного этапа предсезонных сборов. Команде удалось не уступить грозному сопернику, на табло был зафиксирован результат (1:1). После этого футболисты отправились в гости к «Шарлеруа» на первый тур чемпионата и были обыграны со счетом (1:3).
«Брюгге» в статусе чемпиона страны начал чемпионат на позитивной ноте, обыграв на своем поле принципиального соперника «Генк» со счетом (3:2). Чуть ранее коллектив провел битву за Суперкубок страны, где соперником выступал «Гент». В очень плотной борьбе клубу удалось забить гол и сохранить в ворота в неприкосновенности, а итоговая победа (1:0) позволила завоевать трофей.
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Эйпена» составляет три матча
- «Брюгге» выиграл четыре из пяти последних поединков
- Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5
- Пять последних игр «Эйпена» и пять из шести «Брюгге» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
В этом поединке однозначное преимущество будет на стороне гостей. Предполагаем, что игра по традиции не будет скучной, поэтому предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.55.