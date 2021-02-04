«Бенфика» — «Витория Гимараеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2021)

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сегодня, 07:33

В 17-м туре португальской Примейры «Бенфика» принимает дома «Виторию Гимараеш» Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча очевидно является «Бенфика», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.45. Рискнуть на триумф гостей можно за 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.71, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.14.

Форма команд

Несмотря на четвертое место в турнирной таблице, «Бенфика» в последние недели показывает невыразительную игру, у команды трёхматчевая серия без побед. В прошлом туре «орлы» проиграли очень важный матч лидеру чемпионата «Спортингу» (1:0). Теперь расстояние между «Бенфикой» и «зелёно-белыми» насчитывает 9 очков. Ранее коллектив сыграл вничью с «Насионалом» и «Порту» (оба матча — 1:1).

«Витория» расположилась на 6-й позиции и проигрывает «Бенфике» всего 4 очка. Команда в последних матчах смогла использовать свои сильные стороны и добиться положительных результатов. Сначала «Витория» оказалась сильнее «Фамаликау» (1:0) и «Насионала» (3:1), а в прошлом туре была одержана победа над «Маритиму» (1:0).

Информация для ставок

В пяти последних матчах чемпионата «Бенфика» выиграла всего один раз

«Витория Гимараеш» побеждает уже в трех матчах подряд

«Витория» забивает минимум один гол на выезде восемь матчей подряд во всех турнирах.

«Бенфика» не проигрывает «Витории» на протяжении уже двадцати матчей во всех турнирах

Прогноз

«Бенфика» не в самом лучшем физическом состоянии, а соперник совсем не простой. Матч будет напряженным и интересным без критического превосходства одной из сторон. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью с коэффициентом 4.4 в букмекерской конторе Мелбет.