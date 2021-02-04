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«Бенфика» — «Витория Гимараеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2021)

сегодня, 07:33

В 17-м туре португальской Примейры «Бенфика» принимает дома «Виторию Гимараеш» Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.807.39
Fonbet 1.48 4.50 6.50
Мелбет 1.47 4.60 6.70
Лига ставок 1.46 4.40 6.40

Ставки букмекеров

Фаворитом матча очевидно является «Бенфика», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.45. Рискнуть на триумф гостей можно за 7.1, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.71, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.14.

Форма команд

Несмотря на четвертое место в турнирной таблице, «Бенфика» в последние недели показывает невыразительную игру, у команды трёхматчевая серия без побед. В прошлом туре «орлы» проиграли очень важный матч лидеру чемпионата «Спортингу» (1:0). Теперь расстояние между «Бенфикой» и «зелёно-белыми» насчитывает 9 очков. Ранее коллектив сыграл вничью с «Насионалом» и «Порту» (оба матча — 1:1).

«Витория» расположилась на 6-й позиции и проигрывает «Бенфике» всего 4 очка. Команда в последних матчах смогла использовать свои сильные стороны и добиться положительных результатов. Сначала «Витория» оказалась сильнее «Фамаликау» (1:0) и «Насионала» (3:1), а в прошлом туре была одержана победа над «Маритиму» (1:0).

Информация для ставок

  • В пяти последних матчах чемпионата «Бенфика» выиграла всего один раз
  • «Витория Гимараеш» побеждает уже в трех матчах подряд
  • «Витория» забивает минимум один гол на выезде восемь матчей подряд во всех турнирах.
  • «Бенфика» не проигрывает «Витории» на протяжении уже двадцати матчей во всех турнирах

Прогноз

«Бенфика» не в самом лучшем физическом состоянии, а соперник совсем не простой. Матч будет напряженным и интересным без критического превосходства одной из сторон. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью с коэффициентом 4.4 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.807.39
Fonbet 1.48 4.50 6.50
Мелбет 1.47 4.60 6.70
Лига ставок 1.46 4.40 6.40
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 14:48
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Витория Гимараеш»
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