«Бёрнли» — «Уотфорд». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (05.02.2022)

1643896691

вчера, 16:58

5 февраля 2022 года состоится поединок «Бёрнли» против «Уотфорда». Матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится на домашней арене «Бёрнли».

Ставки букмекеров

Фаворитами этого поединка, по мнению букмекеров, является «Бёрнли». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.45. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бёрнли» идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. У клуба в активе всего 12 пунктов. Команда победила в одном матче, девять раз играла вничью и проиграла в восьми поединках. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «Бёрнли» выглядит не лучшим образом — ничья со счетом 0:0 с «Арсеналом», а также поражения от «Лидса» 3:1 и с таким же счетом от «Манчестер Юнайтед».

«Уотфорд» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды четыре победы, две ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 40 мячей. В последних встречах «Уотфорд» выглядит очень плохо и выступает на одном уровне со своим оппонентом — поражение от «Норвича» со счетом 0:3, а также ничья с «Ньюкаслом» 1:1 и фиаско с «Тоттенхэмом» 0:1.

Информация для ставок

«Уотфорд» не побеждает девять поединков подряд

«Бёрнли» не побеждает девять игр кряду

«Уотфорд» пропустил восемь мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.07. Команды неплохо играют в атаке, но в то же время не стоит сильно надеяться на то, что они забьют очень много голов.