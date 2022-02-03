«Бёрнли» — «Уотфорд». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (05.02.2022)

5 февраля 2022 года состоится поединок «Бёрнли» против «Уотфорда». Матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится на домашней арене «Бёрнли».
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитами этого поединка, по мнению букмекеров, является «Бёрнли». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.45. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.75.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Бёрнли» идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. У клуба в активе всего 12 пунктов. Команда победила в одном матче, девять раз играла вничью и проиграла в восьми поединках. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах «Бёрнли» выглядит не лучшим образом — ничья со счетом 0:0 с «Арсеналом», а также поражения от «Лидса» 3:1 и с таким же счетом от «Манчестер Юнайтед».
«Уотфорд» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды четыре победы, две ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 40 мячей. В последних встречах «Уотфорд» выглядит очень плохо и выступает на одном уровне со своим оппонентом — поражение от «Норвича» со счетом 0:3, а также ничья с «Ньюкаслом» 1:1 и фиаско с «Тоттенхэмом» 0:1.
Информация для ставок
- «Уотфорд» не побеждает девять поединков подряд
- «Бёрнли» не побеждает девять игр кряду
- «Уотфорд» пропустил восемь мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.07. Команды неплохо играют в атаке, но в то же время не стоит сильно надеяться на то, что они забьют очень много голов.