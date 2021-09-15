«Бешикташ» — «Боруссия». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.09.2021)

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вчера, 15:51

В первом туре нового сезона Лиги чемпионов мы увидим противостояние «Бешикташа» и дортмундской «Боруссии», которое состоится в Турции. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество имеет «Боруссия». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 5.4. Ничью предлагают по коэффициенту 4.44.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.55. За тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают коэффициент 2.46. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

Турецкий клуб стартует в самом престижном евротурнире домашней игрой с «Боруссией». Команда плодотворно готовилась к этому поединку и подошла к нему в отличной форме. Беспроигрышная серия из пяти матчей плюс надежность в обороне оставляют «орлам» надежду на итоговый успех. Последние два поединка в чемпионате завершились победами над «Йени Малатияспор» и «Фатим Карагюмрюк» (3:0) и (1:0).

«Боруссия» продолжает радовать своих болельщиков красивым ТБшным футболом. Коллектив играет сам и дает играть другим, а потому на табло обычно фиксируется крупный счет, как например в двух крайних поединках, где был дома обыгран «Хоффенхайм» (3:2), а затем на выезде «Байер» (4:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Бешикташа» составляет шесть поединков

«Боруссия» выиграла пять из семи последних матчей

Восемь из девяти крайних игр БД завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Турецкий клуб держит ворота на замке в пяти встречах кряду

Прогноз