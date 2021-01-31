«Бешикташ» — «Трабзонспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (31.01.2021)

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вчера, 14:52

«Бешикташ» принимает «Трабзонспор» в рамках очередного тура чемпионата Турции. Этот поединок запланирован на 31 января 2021 года. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Бешикташ». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.85. Победу «Трабзонспора» предрекают за 4.10, а ничейный исход оценивают в 3.70. Уровень команд слишком разный для того, чтобы говорить о победе гостей в этом матче.

Форма команд

«Бешикташ» находится на первом месте в таблице, у команды 44 пункта в активе. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 2:1. Этот матч для подопечных Сергея Ялчина имеет огромное значение. Команде требуется победа, для того чтобы чувствовать себя еще увереннее на вершине таблицы.

«Трабзонспор» находится на шестой строчке в таблице и имеет в активе 33 пункта. Команда победила в своем последнем матче со счетом 2:1. У «Трабзона» неплохой сезон, но все же до уровня «Бешикташа» команда не дотягивает. Тренер Эдди Ньютон планирует пробиться в еврокубковую зону, сейчас это главная цель клуба.

Информация для ставок

«Бешикташ» забил 47 мячей в чемпионате — один из лучших показателей в лиге

«Трабзонспор» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на голы в обоих таймах по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на то, что этот поединок выиграет «Бешикташ» и обе команды забьют — коэффициент 3.60.

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