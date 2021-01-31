«Бешикташ» — «Трабзонспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (31.01.2021)

«Бешикташ» принимает «Трабзонспор» в рамках очередного тура чемпионата Турции. Этот поединок запланирован на 31 января 2021 года. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на матч.
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1 : 2
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что победителем данного противостояния будет «Бешикташ». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.85. Победу «Трабзонспора» предрекают за 4.10, а ничейный исход оценивают в 3.70. Уровень команд слишком разный для того, чтобы говорить о победе гостей в этом матче.
Форма команд
«Бешикташ» находится на первом месте в таблице, у команды 44 пункта в активе. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 2:1. Этот матч для подопечных Сергея Ялчина имеет огромное значение. Команде требуется победа, для того чтобы чувствовать себя еще увереннее на вершине таблицы.
«Трабзонспор» находится на шестой строчке в таблице и имеет в активе 33 пункта. Команда победила в своем последнем матче со счетом 2:1. У «Трабзона» неплохой сезон, но все же до уровня «Бешикташа» команда не дотягивает. Тренер Эдди Ньютон планирует пробиться в еврокубковую зону, сейчас это главная цель клуба.
Информация для ставок
- «Бешикташ» забил 47 мячей в чемпионате — один из лучших показателей в лиге
- «Трабзонспор» не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на голы в обоих таймах по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на то, что этот поединок выиграет «Бешикташ» и обе команды забьют — коэффициент 3.60.
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