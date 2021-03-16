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«Блэкберн» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

вчера, 21:52

«Блэкберн» сыграет против «Бристоль Сити» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Команды находятся не в лучшей форме и не являются претендентами на попадание в плей-офф за выход в АПЛ, но это никак не отменяет тот факт, что матч обещает быть интересным. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.534.90
Лига Ставок 1.77 3.50 4.60
Фонбет 1.78 3.55 4.80
Мелбет 1.84 3.66 4.54

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча считается «Блэкберн». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.78. Также стоит обратить внимание на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу «Бристоль Сити» по коэффициенту 4.90.

Форма команд

«Блэкберн» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 12 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 16 матчей. Клуб забил 49 мячей и пропустил 41 гол. В активе у команды 44 пункта. «Блэкберн» в последних матчах не очень хорош, команда регулярно теряет очки и не показывает выдающейся игры. В поединке против «Бристоля» у клуба могут быть большие проблемы.

«Бристоль Сити» находится на 12-й строчке в таблице. В нынешнем сезоне команда набрала 48 пунктов. «Бристоль» выиграл 15 матчей, трижды играл вничью и проиграл в 18 поединках. Клуб забил 39 голов и пропустил 48 мячей. «Бристоль» неплох в последних матчах, хотя у команды и были сложности в двух поединках.

Информация для ставок

  • «Бристоль» выиграл три матча из последних пяти
  • «Блэкберн» не проиграл в трех матчах из пяти последних
  • «Бристоль» забил десять голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.85. Еще одна актуальная ставка — первый гол будет забит «Блэкберном» по коэффициенту 1.50. Это будет результативный поединок, оба клуба много забивают в нынешнем сезоне и плохо играют в обороны, а это значит, что игра будет открытой.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.50 1.88 2.01 1.48 2.79
Лига Ставок 2.60 1.46 1.82 1.92 1.45 2.60
Мелбет 1.90 2.00
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shlomo
shlomo
вчера в 22:06
А хозяева то фавориты, как не крути...:)))
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