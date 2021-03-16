«Блэкберн» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

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вчера, 21:52

«Блэкберн» сыграет против «Бристоль Сити» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Команды находятся не в лучшей форме и не являются претендентами на попадание в плей-офф за выход в АПЛ , но это никак не отменяет тот факт, что матч обещает быть интересным. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча считается «Блэкберн». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.78. Также стоит обратить внимание на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу «Бристоль Сити» по коэффициенту 4.90.

Форма команд

«Блэкберн» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 12 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 16 матчей. Клуб забил 49 мячей и пропустил 41 гол. В активе у команды 44 пункта. «Блэкберн» в последних матчах не очень хорош, команда регулярно теряет очки и не показывает выдающейся игры. В поединке против «Бристоля» у клуба могут быть большие проблемы.

«Бристоль Сити» находится на 12-й строчке в таблице. В нынешнем сезоне команда набрала 48 пунктов. «Бристоль» выиграл 15 матчей, трижды играл вничью и проиграл в 18 поединках. Клуб забил 39 голов и пропустил 48 мячей. «Бристоль» неплох в последних матчах, хотя у команды и были сложности в двух поединках.

Информация для ставок

«Бристоль» выиграл три матча из последних пяти

«Блэкберн» не проиграл в трех матчах из пяти последних

«Бристоль» забил десять голов в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.85. Еще одна актуальная ставка — первый гол будет забит «Блэкберном» по коэффициенту 1.50. Это будет результативный поединок, оба клуба много забивают в нынешнем сезоне и плохо играют в обороны, а это значит, что игра будет открытой.