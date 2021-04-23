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«Блэкберн» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

вчера, 23:35

В рамках 44-го тура Чемпионшипа «Хаддерсфилд» приедет в гости к середняку турнирной таблицы «Блэкберну». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.464.07
Лига Ставок 2.17 3.40 3.25
Мелбет 2.23 3.42 3.38
1XBET 1.62 7.70 2.91
BetBoom 2.18 3.30 3.20

Ставки букмекеров

«Блэкберн» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 1.94. На успех «Хаддерсфилда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4, ничья стоит 3.4.

Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2. Коэффициент на ТМ 2,5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 1.81.

Форма команд

«Блэкберн» не смог в этом сезоне навязать борьбу за выход в АПЛ и давно не может победить в чемпионате. Команда располагается в середине турнирной таблицы и просто доигрывает сезон, чтобы лучше подготовиться к следующему. В прошлой игре «Блэкберн» проиграл на выезде «Шеффилд Уэнсдей» (0:1), а немного ранее оказался сильнее «Дерби Каунти» (2:1).

«Хаддерсфилд» очень близко располагается к зоне вылета Чемпионшипа, однако команда имеет хороший запас очков. Вероятнее всего, команда начнет следующий сезон в Чемпионшипе, а тренерскому штабу стоит настроить «Хаддер» на оставшиеся матчи, в которых крайне желательно брать очки. В прошлом туре «Хаддерсфилд» проиграл «Барнсли» (0:1), а немного ранее уверенно выиграл у «Ноттингем Форест» (2:0).

Информация для ставок

  • Обе команды выиграли по одному матчу за последние пять туров Чемпионшипа
  • Семь из десяти последних матчей «Блэкберна» на его поле закончились тоталом меньше 2,5 мячей
  • «Блэкберн» не может обыграть «Хаддерсфилд» уже девять матчей кряду
  • Пять последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Блэкберн» и «Хаддерсфилд» очень неуверенно играют в последних матчах, поэтому предсказать итог их встречи очень сложно. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Барнсли» — «Ротерхэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.51 1.85 2.04 1.45 2.90
Лига Ставок 2.60 1.46 1.82 1.92 1.45 2.60
Мелбет 1.92 1.98
1XBET 2.53 1.52 1.80 2.13 1.44 2.83
BetBoom 2.55 1.46 1.80 1.94 1.44 2.62
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