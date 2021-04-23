«Блэкберн» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

В рамках 44-го тура Чемпионшипа «Хаддерсфилд» приедет в гости к середняку турнирной таблицы «Блэкберну». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.
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5 : 2
завершен
сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
«Блэкберн» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 1.94. На успех «Хаддерсфилда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4, ничья стоит 3.4.
Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2. Коэффициент на ТМ 2,5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 1.81.
Форма команд
«Блэкберн» не смог в этом сезоне навязать борьбу за выход в АПЛ и давно не может победить в чемпионате. Команда располагается в середине турнирной таблицы и просто доигрывает сезон, чтобы лучше подготовиться к следующему. В прошлой игре «Блэкберн» проиграл на выезде «Шеффилд Уэнсдей» (0:1), а немного ранее оказался сильнее «Дерби Каунти» (2:1).
«Хаддерсфилд» очень близко располагается к зоне вылета Чемпионшипа, однако команда имеет хороший запас очков. Вероятнее всего, команда начнет следующий сезон в Чемпионшипе, а тренерскому штабу стоит настроить «Хаддер» на оставшиеся матчи, в которых крайне желательно брать очки. В прошлом туре «Хаддерсфилд» проиграл «Барнсли» (0:1), а немного ранее уверенно выиграл у «Ноттингем Форест» (2:0).
Информация для ставок
- Обе команды выиграли по одному матчу за последние пять туров Чемпионшипа
- Семь из десяти последних матчей «Блэкберна» на его поле закончились тоталом меньше 2,5 мячей
- «Блэкберн» не может обыграть «Хаддерсфилд» уже девять матчей кряду
- Пять последних личных встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Блэкберн» и «Хаддерсфилд» очень неуверенно играют в последних матчах, поэтому предсказать итог их встречи очень сложно. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.
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