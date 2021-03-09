«Блэкберн» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.03.2021)

1615264067

вчера, 07:27

«Блэкберн» сыграет против «Суонси» в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящую встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча с небольшим преимуществом является «Блэкберн», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.55. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 3.25. Победа «Суонси» оценивается в 2.80.

Форма команд

«Блэкберн» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе команды 43 очка. В нынешнем сезоне клуб выиграл 12 поединков, 7 раз играл вничью и проиграл в 15 матчах. «Блэкберн» забил 48 мячей и пропустил 39 голов. В последних матчах «Роверс» играют очень плохо, клуб регулярно теряет очки, но расстояние между 15-й строчкой и подвалом таблицы слишком велико, чтобы думать о вылете.

«Суонси» — одни из лидеров нынешнего сезона Чемпионшипа. Клуб набрал 65 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Суонси» забил 43 гола и пропустил 24 мяча. У клуба 19 побед, 8 ничьих и 6 поражений. В последних матчах «Суонси» очень хорош и регулярно набирает очки. Поединок с «Блэкберном» очень важен для продолжения борьбы за выход в АПЛ .

Информация для ставок

«Блэкберн» не выигрывал в четырех из последних пяти поединков

«Суонси» выиграл три из последних пяти матчей

У «Суонси» 8 гостевых побед в 15 матчах сезона

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 2.5, с коэффициентом 2.15. Также можно поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.82.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Португалии «Брага» — «Витория Гимараеш».