«Блэкберн» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.02.2021)

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сегодня, 08:00

В 32-м туре английского Чемпионшипа пройдет матч «Блэкберн» — «Уотфорд». Мы приготовили обзор котировок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи значатся гости. Ставки на победу «Уотфорда» букмекерская контора Бетсити принимает с коэффициентом 2.50. Заключить пари на домашнюю викторию «Блэкберна» можно по котировке 3.01, а ничья идет за 3.28.

С небольшим перевесом в линии БК идут ставки на «низовой» исход матча. Вариант с тоталом меньше 2,5 голов можно сыграть за 1.79, больше – 2.14.

Форма команд

«Блэкберн» сильно уменьшил свои шансы зацепиться за зону плей-офф после четырех поражений кряду. Эти неудачи откинули «сине-белых» на 12-ю строчку в турнирной таблице, а дистанция от топ-6 увеличилась до десяти зачетных пунктов. В ходе неудачной серии «Блэкберн» поочередно проиграл КПР (0:1), «Престону» (1:2), «Барнсли» (1:2) и «Ноттингем Форест» (0:1).

«Уотфорд», в отличие от своего ближайшего соперника, заметно прибавил. «Шершни» идут на серии из трех побед подряд, которые были оформлены в матчах с «Бристоль Сити» (6:0), «Престоном» (1:0) и «Дерби Каунти» (2:1).

Благодаря этим успехам «Уотфорд» поднялся на второе место в турнирной таблице, которое команда делит с «Брентфордом», уступая конкуренту только за счёт худших дополнительных показателей.

В первом круге чемпионата «Уотфорд» не испытал проблем с «Блэкберном». На своем поле «шершни» уверено победили соперника (3:1).

Информация для ставок

В четырех прошлых турах чемпионата «Уотфорд» пропустил только один гол

«Блэкберн» не побеждал в четырех из пяти прошлых матчей на своем поле

«Уотфорд» не пропускал голы в трех предыдущих гостевых поединках

Прогноз

«Уотфорд» в последних матчах, особенно гостевых, очень надежно оборонялся. Этот фактор должен помочь «шершням» взять столь важные очки в матче с соперником, который находится в кризисе. Предлагаем заиграть ставку на победу гостей с учетом форы (0). Такой исход в БК Бетсити доступен с котировкой 1.79.