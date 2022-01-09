«Бней Сахнин» – «Хапоэль» (Иерусалим). Прогноз на матч израильской Премьер-лиги (10.01.2022)

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09 января 2022, 11:12

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет видит «Бней Сахнин» небольшим фаворитом данной встречи и предлагает коэффициент 1.9 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.3, а победа хозяев порадует коэффициентом 4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.36. Низовой исход этого матча (ТМ 3.5) стоит 1.6. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.14.

Форма команд

«Бней Сахнин» продолжает бороться за топ-6 в своем национальном чемпионате. Команда после 16 игр набрала 22 балла и опережает ближайших преследователей на два пункта. Минувшие два поединка завершились для коллектива крайне неудачно, на табло были зафиксирован разгромы от «Маккаби» (Хайфа) и «Хапоэля» (Беэр-Шева) со счетом (0:6) и (0:3).

«Хапоэль» также не радовал своих болельщиков в последних турах, команда смогла завоевать лишь один балл в игре с «Хапоэлем» (Хадера), ничья (1:1). Также клуб потерпел на выезде разгромное поражение от «Бейтара» и по итогу 16 игр расположился на 12 месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Бней Сахнина» составляет три игры (два поражения и ничья)

«Хапоэль» выиграл лишь один из последних восьми матчей

Две минувшие очные встречи завершились нулевой ничьей

Три и четырех последних поединков с участием «Бней Сахнина» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок. Обе команды желают биться за результат и добывать заветные очки в копилку. Смеем предположить, что большого количества голов здесь не будет и предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.