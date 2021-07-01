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«Богемиан» — «Сэйнт Патрикс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (02.07.2021)

сегодня, 02:48

«Богемиан» сыграет против «Сэйнт Патрикс» в рамках 19-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Богемиан» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Сэйнт Патрикс» представлена коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Богемиан» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице с 27 набранными баллами. Команда выиграла 8 поединков, трижды сыграла вничью и проиграла 7 матчей. На счету клуба 30 забитых и 20 пропущенных мячей. Серия из 5 матчей без поражений была прервана «Богемианом» в последнем туре. Команда крупно уступила «Слиго Роверс» (0:4).

«Сэйнт Патрикс» является лидером чемпионата с 35 баллами в активе. Команда выиграла 10 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча. На счету клуба 30 забитых и 17 пропущенных мячей. После неудачного отрезка на данный момент команда находится в хорошей форме, набрав 10 очков в последних 4 турах.

Информация для ставок

  • «Сэйнт Патрикс» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Богемиан» выиграл три матча из последних пяти
  • «Сэйнт Патрикс» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Эти команды играют в атакующий футбол, практически каждый их поединок сопровождается обилием забитых мячей. Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.15.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.77 на проход гостей в турнире в матче Перу — Парагвай.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.72 1.65 2.32
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 08:44
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)
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