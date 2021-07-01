«Богемиан» — «Сэйнт Патрикс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (02.07.2021)

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сегодня, 02:48

«Богемиан» сыграет против «Сэйнт Патрикс» в рамках 19-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Богемиан» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Сэйнт Патрикс» представлена коэффициентом 3.45.

Форма команд

«Богемиан» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице с 27 набранными баллами. Команда выиграла 8 поединков, трижды сыграла вничью и проиграла 7 матчей. На счету клуба 30 забитых и 20 пропущенных мячей. Серия из 5 матчей без поражений была прервана «Богемианом» в последнем туре. Команда крупно уступила «Слиго Роверс» (0:4).

«Сэйнт Патрикс» является лидером чемпионата с 35 баллами в активе. Команда выиграла 10 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча. На счету клуба 30 забитых и 17 пропущенных мячей. После неудачного отрезка на данный момент команда находится в хорошей форме, набрав 10 очков в последних 4 турах.

Информация для ставок

«Сэйнт Патрикс» не проигрывает четыре поединка кряду

«Богемиан» выиграл три матча из последних пяти

«Сэйнт Патрикс» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Эти команды играют в атакующий футбол, практически каждый их поединок сопровождается обилием забитых мячей. Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.15.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.77 на проход гостей в турнире в матче Перу — Парагвай.