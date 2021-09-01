Боливия — Колумбия. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

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01 сентября 2021, 11:56

Боливия сыграет против Колумбии 2 сентября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали Колумбию. Поставить на победу колумбийцев можно по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.20, а победа Боливии — 3.60.

Форма команд

Сборная Боливии всегда была крепким «середняком». Эту команду боялись только в том случае, если она играла на своем поле, но в последнее время Боливия выглядит отвратительно даже в родных стенах. Команда проигрывает всем. Последние матчи Боливии — это настоящий тихий ужас, сборная не знает, что делать у ворот соперника, в основном боливийцы пропускают, а не забивают. Последний матч Боливия проиграла Аргентине со счетом 1:4.

Сборная Колумбии неплохо провела Кубок Америки. Также колумбийцы, несмотря на то, что в сборную не был вызван один из лидеров в лице Хамеса Родригеса, забивала практически в каждой игре. Эта сборная выглядит очень хорошо, она является одним из кандидатов на попадание на ЧМ от южноамериканской группы. Последний матч колумбийцы выиграли у Перу со счетом 3:2.

Информация для ставок

● Колумбия выиграла два матча из последних пяти

● Боливия не побеждает пять игр подряд

● Колумбия забивает как минимум один мяч на протяжении пяти игр кряду

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.35.