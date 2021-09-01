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Боливия — Колумбия. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

01 сентября 2021, 11:56

Боливия сыграет против Колумбии 2 сентября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.413.452.22
Фонбет Live! 29.00 1.04 25.00
Мелбет 3.98 3.49 2.03
1XBET 3.82 3.32 2.07

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали Колумбию. Поставить на победу колумбийцев можно по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.20, а победа Боливии — 3.60.

Форма команд

Сборная Боливии всегда была крепким «середняком». Эту команду боялись только в том случае, если она играла на своем поле, но в последнее время Боливия выглядит отвратительно даже в родных стенах. Команда проигрывает всем. Последние матчи Боливии — это настоящий тихий ужас, сборная не знает, что делать у ворот соперника, в основном боливийцы пропускают, а не забивают. Последний матч Боливия проиграла Аргентине со счетом 1:4.

Сборная Колумбии неплохо провела Кубок Америки. Также колумбийцы, несмотря на то, что в сборную не был вызван один из лидеров в лице Хамеса Родригеса, забивала практически в каждой игре. Эта сборная выглядит очень хорошо, она является одним из кандидатов на попадание на ЧМ от южноамериканской группы. Последний матч колумбийцы выиграли у Перу со счетом 3:2.

Информация для ставок

● Колумбия выиграла два матча из последних пяти
● Боливия не побеждает пять игр подряд
● Колумбия забивает как минимум один мяч на протяжении пяти игр кряду

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.73 2.17
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 1.16 5.55
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Все комментарии
r6q6z3rb9dbg
r6q6z3rb9dbg
01 сентября в 16:58
Сборная Колумбия выиграет матч.
de8fmb96p5dg
de8fmb96p5dg
01 сентября в 15:59
Сборная Колумбия одержит победу.
shlоmо
shlоmо
01 сентября в 13:51
Много голов в матче не будет
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