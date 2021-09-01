Боливия — Колумбия. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

Боливия сыграет против Колумбии 2 сентября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
|
1 : 1
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали Колумбию. Поставить на победу колумбийцев можно по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.20, а победа Боливии — 3.60.
Форма команд
Сборная Боливии всегда была крепким «середняком». Эту команду боялись только в том случае, если она играла на своем поле, но в последнее время Боливия выглядит отвратительно даже в родных стенах. Команда проигрывает всем. Последние матчи Боливии — это настоящий тихий ужас, сборная не знает, что делать у ворот соперника, в основном боливийцы пропускают, а не забивают. Последний матч Боливия проиграла Аргентине со счетом 1:4.
Сборная Колумбии неплохо провела Кубок Америки. Также колумбийцы, несмотря на то, что в сборную не был вызван один из лидеров в лице Хамеса Родригеса, забивала практически в каждой игре. Эта сборная выглядит очень хорошо, она является одним из кандидатов на попадание на ЧМ от южноамериканской группы. Последний матч колумбийцы выиграли у Перу со счетом 3:2.
Информация для ставок
● Колумбия выиграла два матча из последних пяти
● Боливия не побеждает пять игр подряд
● Колумбия забивает как минимум один мяч на протяжении пяти игр кряду
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.35.