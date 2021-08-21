«Болонья» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.08.2021)

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вчера, 23:54

Тихим августовским вечером нас ждет матч чемпионата Италии, — новичок «Салернитана» отправится в гости к «Болонье». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На их победу линия БК Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.03. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Болонья» стартовала в сезоне кубковой игрой против «Тернаны» и не смогла пробиться в следующий этап соревнования, проиграв в невероятной голевой перестрелке (4:5). Команда неплохого проявила себя в атаке, но защитные действия оставили желать лучшего.

«Салернитана» также принимала участие в 1/32 финала Кубка Италии, где в домашнем матче смогла спокойно обыграть «Реджину» (2:0). Команда меньше владела мячом, но лучше использовала голевые моменты. Теперь же коллектив сосредоточен на Серии А, где ждут очень сложные поединки с сильными соперниками.

Информация для ставок

«Болонья» проиграла в четырех из пяти последних поединков

«Салернитана» выиграла три раза в последних четырех играх

В трех последних матчах «Салернитаны» и двух последних встречах «Болоньи» было забито не менее двух голов

Прогноз

«Болонья» проводит домашний поединок и является фаворитом встречи. Сможет ли команда без проблем обыграть дебютанта сказать сложно, но опасные атаки и забитые голы в этом матче мы точно увидим. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Беерсхот-Вилрийк» в матче с «Брюгге».