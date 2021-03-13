«Болонья» — «Сампдория»: прогноз на матч Серии А (14.03.2021)

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вчера, 14:04

В 27-м туре Серии А «Болонья» сыграет домашний матч против «Сампдории». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.31 на победу «Болоньи», что делает ее небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграют ставки за 3.25, а взять победу хозяев можно за 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.85. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами можно за 1.64.

Форма команд

«Болонья» за последние несколько матчей смогла победить только один раз. Команда переживает небольшой спад, но запас очков, добытый ранее, позволяет команде держаться в середине таблицы. Последние два матча «Болоньи» закончились поражениями от «Наполи» (1:3) и «Кальяри» (0:1).

«Сампдория» расположилась в самой середине таблицы и занимает 10-е место. Команда не выигрывает уже четыре матча, но эти неудачи не особо влияют на расположение клуба в чемпионате. Тренерскому штабу необходимо пересмотреть тренировочный процесс, чтобы улучшить результаты команды. В прошлом туре «Сампдория» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а немного ранее также разошлась миром с «Дженоа» (1:1).

Информация для ставок

• «Болонья» выиграла один матч из пяти последних в чемпионате

• «Сампдория» смогла одержать всего три победы в последних десяти матчах

• Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Болонья» выиграла четыре последних встречи у «Сампдории»

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что хозяева нынешнего поединка весьма успешно играют с «Сампдорией». Предлагаем сделать ставку и в этот раз на победу «Болоньи» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.31.