«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (08.01.2021)

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07 января 2021, 07:19

«Боруссия» Менхенгладбах и «Бавария» сыграют в 15-м туре Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

На победу «Баварии» в этой игре букмекерская контора Мелбет выставила коэффициент 1.63. Шансы «Боруссии» обыграть лидера Бундеслиги оцениваются в 5.05, а ничья идет за 4.88.

Базовый показатель тотала в этой встрече букмекер установил на отметке 3,5 гола. Ставки с условием «больше» идут с котировкой 1.91, меньше – 2.04.

Форма команд

2 января «Боруссия» с минимальным счетом победила в гостях «Арминию». Так «жеребята» прервали безвыигрышную серию матчей в Бундеслиге, которая длилась четыре тура. Подопечные Марко Розе располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. Дома в текущем сезоне «Боруссия» выступает весьма посредственно – две победы, четыре ничьи и одно поражение.

«Бавария» вернула себе лидерство в чемпионате Германии, выиграв три матча подряд. Перед короткой паузой мюнхенский клуб с одинаковым счетом победил «Вольфсбург» и «Байер» (2:1). В стартовом туре после перерыва «Бавария» принимала дома «Майнц» и после первого тайма уступала в счете 0:2. Во второй половине встречи подопечные Ханси Флика отправили в ворота соперника пять голов, одержав десятую викторию в Бундеслиге.

Информация для ставок

В семи домашних матчах «Боруссия» забила 10 голов

У «Баварии» пять побед в семи гостевых встречах чемпионата Германии

В трех прошлых очных встречах команд сыграли ставки на ОБЗ и ТБ (2,5)

Прогноз