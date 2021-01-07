«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (08.01.2021)

«Боруссия» Менхенгладбах и «Бавария» сыграют в 15-м туре Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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3 : 2
завершен
08 января 2021, 22:30
пятница
Ставки букмекеров
На победу «Баварии» в этой игре букмекерская контора Мелбет выставила коэффициент 1.63. Шансы «Боруссии» обыграть лидера Бундеслиги оцениваются в 5.05, а ничья идет за 4.88.
Базовый показатель тотала в этой встрече букмекер установил на отметке 3,5 гола. Ставки с условием «больше» идут с котировкой 1.91, меньше – 2.04.
Форма команд
2 января «Боруссия» с минимальным счетом победила в гостях «Арминию». Так «жеребята» прервали безвыигрышную серию матчей в Бундеслиге, которая длилась четыре тура. Подопечные Марко Розе располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. Дома в текущем сезоне «Боруссия» выступает весьма посредственно – две победы, четыре ничьи и одно поражение.
«Бавария» вернула себе лидерство в чемпионате Германии, выиграв три матча подряд. Перед короткой паузой мюнхенский клуб с одинаковым счетом победил «Вольфсбург» и «Байер» (2:1). В стартовом туре после перерыва «Бавария» принимала дома «Майнц» и после первого тайма уступала в счете 0:2. Во второй половине встречи подопечные Ханси Флика отправили в ворота соперника пять голов, одержав десятую викторию в Бундеслиге.
Информация для ставок
- В семи домашних матчах «Боруссия» забила 10 голов
- У «Баварии» пять побед в семи гостевых встречах чемпионата Германии
- В трех прошлых очных встречах команд сыграли ставки на ОБЗ и ТБ (2,5)
Прогноз
«Бавария» в прошлых матчах слишком много позволяла соперникам у своих ворот. Вероятнее всего, атакующего потенциала «Боруссии» хватит для того, чтобы вскрыть оборону соперника в домашних стенах.
Предлагаем взять ставку на ТБ (3,5) по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Мелбет.