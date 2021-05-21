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«Боруссия» Д — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2021)

сегодня, 03:51

В матче 34-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Байером». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.604.535.51
Лига Ставок 1.57 4.90 5.00
Мелбет 1.59 4.68 5.75
BetBoom 1.56 4.54 5.78

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Боруссию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.59. Ничейный исход котируется в 4.5. Победа «Байера» представлена коэффициентом 5.3

Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 1.96

Форма команд

«Боруссия» Д находится в отличной форме и давно не теряла очки. Команда уже обеспечила себе место в первой четверке и в последнем туре заочно поборется с «Вольфсбургом» за бронзовые медали Бундеслиги. В прошлых двух матчах «Боруссия» Д выиграла у «Майнца» (3:1) в чемпионате и «РБ Лейпциг» (4:1) в финале Кубка Германии.

«Байер» не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда сыграет в Лиге Европы и уже в следующем сезоне попытается более успешно выступить во внутреннем первенстве. В прошлом матче «Байер» сыграл вничью с «Унионом» (1:1), а туром ранее поделил очки с «Майнцем» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Байера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Боруссия» выиграла семь матчей подряд в Бундеслиге
  • Шесть последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Байер» выиграл две из последних пяти встреч с «Боруссией», остальные три остались за командой из Дортмунда

Прогноз

«Боруссия» на данный момент выглядит гораздо предпочтительнее гостей и, скорее всего, одержит уверенную победу в последнем туре чемпионата. Сделать ставку на триумф «шмелей» можно по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.50 1.29
BetBoom 7.87 1.09 3.73 1.30 3.01 1.41
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