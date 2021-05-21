«Боруссия» Д — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (22.05.2021)

1621558279

сегодня, 03:51

В матче 34-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Байером». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Боруссию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.59. Ничейный исход котируется в 4.5. Победа «Байера» представлена коэффициентом 5.3

Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 1.96

Форма команд

«Боруссия» Д находится в отличной форме и давно не теряла очки. Команда уже обеспечила себе место в первой четверке и в последнем туре заочно поборется с «Вольфсбургом» за бронзовые медали Бундеслиги. В прошлых двух матчах «Боруссия» Д выиграла у «Майнца» (3:1) в чемпионате и «РБ Лейпциг» (4:1) в финале Кубка Германии.

«Байер» не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда сыграет в Лиге Европы и уже в следующем сезоне попытается более успешно выступить во внутреннем первенстве. В прошлом матче «Байер» сыграл вничью с «Унионом» (1:1), а туром ранее поделил очки с «Майнцем» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Байера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Боруссия» выиграла семь матчей подряд в Бундеслиге

Шесть последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Байер» выиграл две из последних пяти встреч с «Боруссией», остальные три остались за командой из Дортмунда

Прогноз

«Боруссия» на данный момент выглядит гораздо предпочтительнее гостей и, скорее всего, одержит уверенную победу в последнем туре чемпионата. Сделать ставку на триумф «шмелей» можно по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.