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«Боруссия» М — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.02.2021)

вчера, 18:34

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» из Мюнхенгладбаха сыграет с «Манчестер Сити» на нейтральном поле. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 24 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.015.901.33
Fonbet 10.20 5.85 1.32
Мелбет 9.60 5.95 1.34
Лига ставок 9.20 5.60 1.31
Pin-up 9.50 5.30 1.34
BetBoom 9.58 5.34 1.35

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.33. В случае победы «Боруссии» зайдет коэффициент 8.8. Ничью можно выбрать за 5.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Боруссия» М проводит отличный сезон, но в последних матчах было четко видно, что у команды небольшой спад. После выхода из сложнейшей группы Лиги чемпионов коллектив почувствовал в себе уверенность и намерен побороться за выход в 1/4 турнира. В последних турах Бундеслиги «Боруссия» проиграла «Майнцу» (1:2) и сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0).

«Манчестер Сити» за последнее время снова стал одной из сильнейших команд Европы. Коллектив проводит невероятный временной отрезок и выдает длинную серию побед, которая продолжается и сейчас. Команда много забивает и считается главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов вместе с «Баварией». В прошлых двух матчах «горожане» оказались сильнее «Арсенала» (1:0) и «Эвертона» (3:1).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл 18 матчей подряд во всех турнирах
  • «Боруссия» не может выиграть уже три матча
  • «Манчестер Сити» выиграл три из четырех последних очных матчей против «Боруссии» М
  • «Манчестер Сити» забивает в 11 выездных матчах подряд

Прогноз

«Манчестер Сити» находится в очень хорошей форме, поэтому шансы «Боруссии» на успех в противостоянии становятся минимальными. Рекомендуем сделать ставку на победу англичан в первом тайме с коэффициентом 1.83. Сделать ее можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лацио» — «Бавария».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.015.901.33
Fonbet 10.20 5.85 1.32
Мелбет 9.60 5.95 1.34
Лига ставок 9.20 5.60 1.31
Pin-up 9.50 5.30 1.34
BetBoom 9.58 5.34 1.35
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 22:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)
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